«Зенит» — «Арсенал»: Взяли свое!

Сергей Малютин. Фото ПФК «Арсенал».

В северную столицу туляки прибыли прямиком из Турции, где команда трудилась последние два месяца. Перед матчем в Санкт-Петербурге Дмитрий Парфенов, отвечая на вопросы клубной пресс-службы, отметил, что основной задачей в зимнюю паузу было не только привести ребят в нормальные физические кондиции, но и вернуть им былую уверенность.

Забегая вперед скажем, что встреча с «Зенитом» показала, что тренерскому штабу удалось встряхнуть команду и поставить их на победные рельсы.

Перед этой встречей оба тренера испытывали трудности с составом. Дмитрий Парфенов остался без Джорджевича, Беляева, Рассказова и Сокола. Дисквалификация Артема и небольшая травма Николая вынудили наставника туляков попробовать на месте крайнего защитника Александра Довбню. В остальном, в кубковой встрече мы увидели плюс-минус тот состав, который туляки наигрывали во время сборов.

«Арсенал»: Нигматуллин — Бауэр — Григалава — Бурлак — Довбня — Чаушич — Костадинов — Ломовицкий — Панченко — Э. Кангва — Луценко.

Что касается «Зенита», то для Сергея Семака сборы можно сравнить с кошмаром. Друг за другом перед началом нового футбольного года из обоймы выпали: Азмун, Малком, Барриос, Сантос и Дриусси. Прибавьте к этому не лучшее состояние Дзюбы и Ерохина, и получится, что лидер чемпионата был далек от своего оптимального состояния. Однако, думаю никто не будет спорить, что у «Зенита» не один и не два, а даже три состава, так что разговоры о травмах в их случае, это «отговорки в пользу бедных».

«Зенит»: Лунев — Караваев — Ловрен — Ракицкий — Жирков — Сутормин — Вендел — Мостовой — Оздоев — Кузяев — Дзюба.

Пока «Динамо» и «Спартак» готовились сыграть в морозные -15, в Санкт-Петербурге закрыли крышу и создали для всех участников матча максимально комфортные условия для конца февраля.

Начало встречи ожидаемо осталось за хозяевами поля. Самым активным в составе «Зенита» был Кузяев. Далер не боялся брать инициативу на себя, часто врывался в штрафную Нигматуллина через правый фланг, откуда и старался искать передачами своих партнёров, в частности Дзюбу.

Что касается туляков, то как и предполагалось они выбрали выжидательную позицию. Луценко хорошо растягивал оборону соперника, создавая тем самым свободные зоны для Ломовицкого и Панченко. Периодически, только за счет фола защитника питерцев, удавалось останавливать перед штрафной нашу атакующую линию.

Свой первый по-настоящему опасный момент заработал для нашей команды Луценко. На 16-ой минуте Евгений заставил Ракицкого нарушить правила и сбить форварда прямо перед линией штрафной. Стандарт пошел исполнять Ломовицкий, Саша попытался перебросить стеку и забросить мяч в «девятку», но сделать этого не удалось.

Зимой мы много говорили про судейство, и речь не идет о предвзятости, в основном разговоры шли о невысоком профессиональном уровне наших арбитров. Видимо диалоги о судействе не закончатся и в 2021. На 19-ой минуте встречи «Зенит» исполнил угловой, Нигматуллин на выходе забрал мяч, но при приземлении Кузяев откровенно выбил его из рук вратаря и занес в ворота. Главный судья Станислав Васильев пообщался со своими коллегами на VAR и мяч засчитал. И все бы ничего, если бы МАТЧ ТВ не показал бы этот эпизод с пяти разных точек, где на каждой видно, как Далер откровенно выбивает снаряд из рук нашего голкипера.

И тут дорогие друзья, мы стали свидетелями очень важного момента. «Арсенал» показал характер, которого у него частенько не хватало осенью и зимой. На сей раз Ракицкий уронил перед штрафной Панченко. Сам же полузащитник и пошел исполнять штрафной. Кирилл заметил брешь в стенке соперника, и через рикошет от Оздоева отправил мяч в сетку ворот Лунева — 1:1.

С середины тайма стало очевидным, что «Зенит» явно не ожидал такой прыти от наших ребят. Туляки в свою очередь не планировали снижать обороты. На 25-ой минуте Довбня отправил мяч на дальнюю штангу, где его караулил Луценко. Женя пробил в дальний угол, но на пути мяча встала Ловрен, которому мяч угодил в руку.

Тут тоже не обошлось без VAR, на сей раз он сыграл в пользу «Арсенала». Васильев назначил пенальти, но почему-то за игру рукой не дал защитнику «Зенита» хотя бы желтую карточку. К одиннадцатиметровой отметке отправился Бауэр. Немецкий легионер шикарной исполнил удар с точки и раскидал по разным сторонам мяч и Лунева — 1:2.

От этого мяча подопечные Сергея Семака отходили весь первый тайм. Действия хозяев походили на агонию, они всеми силами грузили мяч куда угодно, лишь бы в направлении наших ворот. Благодаря четкой игре Григалавы был полностью ликвидирован Дзюба, умело страховал партнёра Бурлак. Как «собаки» в центральном круге регулярно отбирали мячи Чаушич и Костадинов, а наши фланговые игроки не давали питерцам сильно заигрываться на нашей половине, регулярно выбегая в контратаки.

Первый тайм и по счету, и по игре остался за нашей командой. Подопечным Дмитрия Парфенова дисциплинированно сыграли на каждом участке поля, тем самым, заставив «Зенит» раз за разом примитивно грузить мяч вперед на Дзюбу.

После перерыва хозяева, по сути, лишь раз имели возможность сравнять счет. Было это не 50-ой минуте, впервые за весь матч наша оборона «зевнула» подключение Караваева с фланга. Защитник питерцев получил мяч на одиннадцатиметровой отметке, но каким-то чудом не сумел угодить в цель.

Что же касается нашей команды, то во втором тайме, за счет того, что «Зенит» шел большим числом вперед, игроки «Арсенал» получил достаточное количество свободных зон. На 62-ой минуте Эванс дошел до штрафной, со второй попытки нашел передачей Чаушача. Серб не стал сам бить и подставил мяч Панченко, Кирилл оказался прямо перед створом, но пробил выше. Кстати, перед эти эпизодом мог забивать Ломовицкий, но его удар головой прошел рядом со штангой.

Однако, еще один мяч в воротах «Зенита» тульские болельщики в этот вечер все же увидели. Под занавес встречи Ломовицкий тонкой передачей между двумя защитника вывел один на один Луценко. Женя мастерски реализовал «буллит», но спустя минуту, взятие ворот отменили после просмотра VAR.

Сказать, что в концовке встречи «Зенит» устроил навал на наши ворота, можно лишь с натяжкой. Здесь нужно сказать спасибо линии обороны, которая всеми правдами и неправдами методично выдавливала игроков соперников со своей половины поля. «Арсенал» довел матч до логичной победы и продолжил путь в кубке страны. Своего соперника по четвертьфиналу «красно-желтые» узнают 23 февраля.

Понятно, что делать какие-то выводы по одной игре еще рано. Однако, уже сейчас можно сказать, что Дмитрий Парфенов отлично воспользовался зимней паузой, вернул команде уверенность и придал игре дисциплину. Впереди у нас первый из 11 финалов в чемпионате. Состоится он в Сочи 27 февраля, будем надеется, что тот кураж, который мы приобрели в северной столице оружейники сохранят и перенесут на битву с командой из летней столицы.