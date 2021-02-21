За сутки туляки отдали телефонным мошенникам 2 млн рублей
Жертвами аферистов стали шесть человек.
За прошедшие сутки у шести граждан преступниками были похищены почти 2 миллиона 80 тысяч рублей. В пресс-службе УМВД по Тульской области уточняют: неизвестные звонят гражданам по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо осуществить перевод денег за какие-либо товары или услуги.
Часто потерпевшие знают о методах, используемых преступниками, а также способах совершения мошенничества, и всё равно попадаются на уловки. По данным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки.
внимание!
Полиция Тульской области просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками.
- Помните: служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах.
- Необходимо быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчётные счета.
- Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые Интернет-сайты, не оставляете предоплату за товар приобретаемый через сайты объявлений.
Другие статьи по темам
Место