За сутки туляки отдали телефонным мошенникам 2 млн рублей

За прошедшие сутки у шести граждан преступниками были похищены почти 2 миллиона 80 тысяч рублей. В пресс-службе УМВД по Тульской области уточняют: неизвестные звонят гражданам по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо осуществить перевод денег за какие-либо товары или услуги.

Часто потерпевшие знают о методах, используемых преступниками, а также способах совершения мошенничества, и всё равно попадаются на уловки. По данным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки.

внимание!

Полиция Тульской области просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками.