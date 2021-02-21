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За сутки туляки отдали телефонным мошенникам 2 млн рублей

За сутки туляки отдали телефонным мошенникам 2 млн рублей

Жертвами аферистов стали шесть человек.

За прошедшие сутки у шести граждан преступниками были похищены почти 2 миллиона 80 тысяч рублей. В пресс-службе УМВД по Тульской области уточняют: неизвестные звонят гражданам по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо осуществить перевод денег за какие-либо товары или услуги. 

Часто потерпевшие знают о методах, используемых преступниками, а также способах совершения мошенничества, и всё равно попадаются на уловки. По данным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки.

внимание!

Полиция Тульской области просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками.

  • Помните: служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах.
  • Необходимо быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчётные счета.
  • Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые Интернет-сайты, не оставляете предоплату за товар приобретаемый через сайты объявлений. 
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 18:00 +3
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