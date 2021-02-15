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В Туле выбрали президента Федерации пауэрлифтинга России

В Туле выбрали президента Федерации пауэрлифтинга России

Им стал Игорь Владимирович Бутусов.

Тула на несколько дней стала столицей пауэрлифтинга. В областной центр съехалось более 600 спортсменов на чемпионат и первенство России. В перерывах между соревнованиями представители делегаций избрали нового президента Федерации пауэрлифтинга России.

Им стал Игорь Владимирович Бутусов. За него на отчетно-выборной конференции проголосовало абсолютное большинство представителей региональных федераций.

Игорь Бутусов — мастер спорта России по пауэрлифтингу, КМС СССР по тяжелой атлетике, президент Федерации пауэрлифтинга Москвы с 2010 года.

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В Туле выбрали президента Федерации пауэрлифтинга России , Фото: 14
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:15 +2
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