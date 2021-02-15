В Туле выбрали президента Федерации пауэрлифтинга России

Тула на несколько дней стала столицей пауэрлифтинга. В областной центр съехалось более 600 спортсменов на чемпионат и первенство России. В перерывах между соревнованиями представители делегаций избрали нового президента Федерации пауэрлифтинга России.

Им стал Игорь Владимирович Бутусов. За него на отчетно-выборной конференции проголосовало абсолютное большинство представителей региональных федераций.



Игорь Бутусов — мастер спорта России по пауэрлифтингу, КМС СССР по тяжелой атлетике, президент Федерации пауэрлифтинга Москвы с 2010 года.