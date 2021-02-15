Из-за нарушений в Туле и области закрыли 7 магазинов и точек общепита

Все нарушения связаны с «коронавирусными» ограничениями.

За две недели в Тульской области было закрыто сразу семь торговых объектов, сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.

Закрывали магазины и точки общественного питания за нарушения санитарно-эпидемических мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

В список нарушителей попали:

организация общественного питания «Шиитаке»;

гипермаркет «Маяк»;

магазин фото-, аудио- и видеотехники;



точка по продаже шаурмы;

магазин «Дары Армении»;



овощной павильон;



продуктовый магазин.

Как показала проверка, проведенная управлением Роспотребнадзора по Тульской области, персонал указанных организаций находился на рабочем месте без средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), перед началом работы в организациях не проводился «входной фильтр» (проведение контроля температуры тела работника), персонал не был обеспечен запасом одноразовых или многоразовых масок.