Из-за нарушений в Туле и области закрыли 7 магазинов и точек общепита
Все нарушения связаны с «коронавирусными» ограничениями.
За две недели в Тульской области было закрыто сразу семь торговых объектов, сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.
Закрывали магазины и точки общественного питания за нарушения санитарно-эпидемических мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.
В список нарушителей попали:
организация общественного питания «Шиитаке»;
гипермаркет «Маяк»;
магазин фото-, аудио- и видеотехники;
точка по продаже шаурмы;
магазин «Дары Армении»;
овощной павильон;
продуктовый магазин.
Как показала проверка, проведенная управлением Роспотребнадзора по Тульской области, персонал указанных организаций находился на рабочем месте без средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), перед началом работы в организациях не проводился «входной фильтр» (проведение контроля температуры тела работника), персонал не был обеспечен запасом одноразовых или многоразовых масок.
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