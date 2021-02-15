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Из-за нарушений в Туле и области закрыли 7 магазинов и точек общепита

Из-за нарушений в Туле и области закрыли 7 магазинов и точек общепита

Все нарушения связаны с «коронавирусными» ограничениями.

За две недели в Тульской области было закрыто сразу семь торговых объектов, сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.

Закрывали магазины и точки общественного питания за нарушения санитарно-эпидемических мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

В список нарушителей попали:
 
организация общественного питания «Шиитаке»;
 
гипермаркет «Маяк»;
 
магазин фото-, аудио- и видеотехники;

точка по продаже шаурмы;
 
магазин «Дары Армении»;

овощной павильон;

продуктовый магазин.
 
Как показала проверка, проведенная управлением Роспотребнадзора по Тульской области, персонал указанных организаций находился на рабочем месте без средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), перед началом работы в организациях не проводился «входной фильтр» (проведение контроля температуры тела работника), персонал не был обеспечен запасом одноразовых или многоразовых масок.
 
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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 09:50 −8
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