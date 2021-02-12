На Чемпионат России по пауэрлифтингу в Тулу приехали 600 силачей

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Соревнования продлятся до 15 февраля. В них примут участие спортсмены из 54 регионов страны.

В спорткомплексе «Новое поколение» на ул. Металлургов состоялось торжественное открытие Чемпионата России по пауэрлифтингу.

– Сегодня в оружейной столице собрались сильнейшие атлеты Российской Федерации, и мы рассчитываем, что тут будут поставлены новые рекорды. Это знаковое событие в истории региона, которое было бы невозможно без поддержки губернатора Алексея Дюмина. В Тульской области создается инфраструктура для проведения соревнований федерального масштаба на самом высоком уровне, – отметил министр спорта Тульской области Андрей Журавлев.

Чемпионат России по пауэрлифтингу в дисциплинах «жим» и «жим классический» продлится до 15 февраля. Всего за время проведения соревнований Тулу посетят 600 спортсменов из 54 регионов страны.

Накануне в Туле завершилось первенство России по пауэрлифтингу – наши спортсмены завоевали шесть медалей в личном первенстве и стали лучшими в командном зачете.