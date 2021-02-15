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В Туле на «Ликерке» пьяный лихач сбил шлагбаумы
Фото Росгвардии.

В Туле на «Ликерке» пьяный лихач сбил шлагбаумы

ЧП случилось 14 февраля около 4.30.

14 февраля на пульт централизованной охраны поступил сигнал тревоги с платной парковки «Ликерки». Для проверки сообщения на место происшествия направили экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.

Сотрудник стоянки рассказал, что водитель «Приоры» сбил несколько шлагбаумов, не оплатив парковку.

Водителя задержали, у него были явные признаки алкогольного опьянения.

Задержанного 24-летнего уроженца Белгородской области передали сотрудникам ДПС. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

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В Туле на «Ликерке» пьяный лихач сбил шлагбаумы, Фото: 1
В Туле на «Ликерке» пьяный лихач сбил шлагбаумы, Фото: 2
В Туле на «Ликерке» пьяный лихач сбил шлагбаумы, Фото: 3
В Туле на «Ликерке» пьяный лихач сбил шлагбаумы, Фото: 4
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 10:51 +7
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