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Вратарь казахстанского «Кайсара» вышел в стартовом составе «Арсенала»
Туляки играют контрольный матч на сборах в Турции.
В Белеке стартовал матч между тульским «Арсеналом» и сербским «Нови Пазаром». Как сообщает пресс-служба оружейников, в стартовом составе команды вышел вратарь Александр Заруцкий.
27-летний Заруцкий — футболист казахстанского «Кайсара». В тульском клубе находится на просмотре, контракт с голкипером пока не заключен.
Воспитанник российского футбола Александр Заруцкий дебютировал в казахстанской Премьер-лиге в составе карагандинского «Шахтера» в 2013 году. Выступал за «Кызыл-Жар СК», «Атырау» и «Кайсар».
В прошлом сезоне за «Кайсар» сыграл 17 матчей, пропустил 20 мячей.
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