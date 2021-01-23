новости
новости
Регистрация
Из-за порыва трубы отопления в Туле кипятком затопило многоквартирный дом

Из-за порыва трубы отопления в Туле кипятком затопило многоквартирный дом

Жители говорят, что это уже второй случай за неделю.

Порыв в доме №2-б на ул. Циолковского случился в пятницу. Примерно в час дня на чердаке над третьим подъездом прорвало трубу отопления, и горячая вода хлынула в квартиры.
 
- Живу на первом этаже, надо мной еще четыре, но и у меня с потолка лился водопад кипятка. Частично спасло то, что на кухне есть люк в подвал, вся вода ушла туда. Сложно говорить об ущербе, потому что еще не просохло после потопа. Не знаю, как будет вести себя плитка на кухне. Пока держится, но затирка между плитками пожелтела. Мебель повреждена на кухне — покрытие на ней испорчено, в коридоре обои отклеились, — рассказывает Вера, жительница дома.
 
Жители квартир этажами выше тоже подсчитывают ущерб.
 
- Мы только в декабре закончили ремонт, полы переложили, потолки натянули. Потолки точно придется менять, на кухне пузырь до середины комнаты висел! Один из выключателей в щитке теперь не работает. Всё грязное, не представляете, что тут творилось! Мы в шоке, — рассказывает Лариса, жительница квартиры на третьем этаже. — Я УК «РЭМС» сказала, что в понедельник будем смотреть, потому что пока непонятно, что с ламинатом. Дверь в ванную не закрывается из-за воды.
 
Кстати, это уже второй порыв за неделю. Как говорят жители, до этого в другом подъезде прорвало батарею на площадке первого этажа.
 
- Нашему дому 60 лет, по графику его должны капитально ремонтировать только в 2037 году. Но трубы отопления уже все прогнили. Их только частично меняют в месте порывов, а надо полностью сети менять. Не знаю, как мы с такими трубами дождемся ремонта, — добавляет Вера.
 
На месте аварии сейчас работают сотрудники управляющей компании.
Галерея
Из-за порыва трубы отопления в Туле кипятком затопило многоквартирный дом, Фото: 1
Из-за порыва трубы отопления в Туле кипятком затопило многоквартирный дом, Фото: 2
Из-за порыва трубы отопления в Туле кипятком затопило многоквартирный дом, Фото: 3
Из-за порыва трубы отопления в Туле кипятком затопило многоквартирный дом, Фото: 4
Из-за порыва трубы отопления в Туле кипятком затопило многоквартирный дом, Фото: 5
Из-за порыва трубы отопления в Туле кипятком затопило многоквартирный дом, Фото: 6
Из-за порыва трубы отопления в Туле кипятком затопило многоквартирный дом, Фото: 7
Из-за порыва трубы отопления в Туле кипятком затопило многоквартирный дом, Фото: 8
Из-за порыва трубы отопления в Туле кипятком затопило многоквартирный дом, Фото: 9
Из-за порыва трубы отопления в Туле кипятком затопило многоквартирный дом, Фото: 10
Из-за порыва трубы отопления в Туле кипятком затопило многоквартирный дом, Фото: 11
Из-за порыва трубы отопления в Туле кипятком затопило многоквартирный дом, Фото: 12
Из-за порыва трубы отопления в Туле кипятком затопило многоквартирный дом, Фото: 13
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Юлия Александрова
сегодня, в 17:00 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коммунальная авариякипятокпрорвало трубу

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Вратарь казахстанского «Кайсара» вышел в стартовом составе «Арсенала»
Вратарь казахстанского «Кайсара» вышел в стартовом составе «Арсенала»
В Туле около 200 человек пришли на несанкционированный митинг
В Туле около 200 человек пришли на несанкционированный митинг
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.