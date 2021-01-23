Из-за порыва трубы отопления в Туле кипятком затопило многоквартирный дом

Порыв в доме №2-б на ул. Циолковского случился в пятницу. Примерно в час дня на чердаке над третьим подъездом прорвало трубу отопления, и горячая вода хлынула в квартиры.

- Живу на первом этаже, надо мной еще четыре, но и у меня с потолка лился водопад кипятка. Частично спасло то, что на кухне есть люк в подвал, вся вода ушла туда. Сложно говорить об ущербе, потому что еще не просохло после потопа. Не знаю, как будет вести себя плитка на кухне. Пока держится, но затирка между плитками пожелтела. Мебель повреждена на кухне — покрытие на ней испорчено, в коридоре обои отклеились, — рассказывает Вера, жительница дома.

Жители квартир этажами выше тоже подсчитывают ущерб.

- Мы только в декабре закончили ремонт, полы переложили, потолки натянули. Потолки точно придется менять, на кухне пузырь до середины комнаты висел! Один из выключателей в щитке теперь не работает. Всё грязное, не представляете, что тут творилось! Мы в шоке, — рассказывает Лариса, жительница квартиры на третьем этаже. — Я УК «РЭМС» сказала, что в понедельник будем смотреть, потому что пока непонятно, что с ламинатом. Дверь в ванную не закрывается из-за воды.

Кстати, это уже второй порыв за неделю. Как говорят жители, до этого в другом подъезде прорвало батарею на площадке первого этажа.

- Нашему дому 60 лет, по графику его должны капитально ремонтировать только в 2037 году. Но трубы отопления уже все прогнили. Их только частично меняют в месте порывов, а надо полностью сети менять. Не знаю, как мы с такими трубами дождемся ремонта, — добавляет Вера.

На месте аварии сейчас работают сотрудники управляющей компании.