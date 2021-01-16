Тульский «Арсенал» готовится к первому контрольному матчу

фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Завтра, 17 января, тульский «Арсенал» сыграет первый контрольный матч на сборах. Соперником туляков станет сербский клуб «Бачка Топола».

Эта команда была основана в 1912 году и сейчас занимает в рейтинге УЕФА 226 место. К слову, туляки в этом рейтинге расположились на 146-й строчке.

В текущем розыгрыше Лиги Европы сербы дошли до второго отборочного раунда, где в серии пенальти уступили гораздо более опытному румынскому «Стяуа».

Начало матча в 17.00.