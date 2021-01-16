фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"
Тульский «Арсенал» готовится к первому контрольному матчу
Игра против сербского клуба «Бачка Топола» состоится уже завтра.
Завтра, 17 января, тульский «Арсенал» сыграет первый контрольный матч на сборах. Соперником туляков станет сербский клуб «Бачка Топола».
Эта команда была основана в 1912 году и сейчас занимает в рейтинге УЕФА 226 место. К слову, туляки в этом рейтинге расположились на 146-й строчке.
В текущем розыгрыше Лиги Европы сербы дошли до второго отборочного раунда, где в серии пенальти уступили гораздо более опытному румынскому «Стяуа».
Начало матча в 17.00.
сегодня, в 12:12, 38 854 1
вчера, в 07:51, 8 1063 2
12 января, в 21:05, 24 1460 0
11 января, в 18:05, 32 1580 1
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