В Туле заработали две новые автостанции. Фоторепортаж Myslo
Планируется, что «Восточная» будет принимать ежедневно 197 рейсов, а «Северная» - 287.
Родион Дудник
Транспортная схема выстроена таким образом, чтобы пассажирам из других населенных пунктов было удобно добираться до места назначения.
Дмитрий Миляев
Перераспределение потоков междугородних автобусов разгрузит центральные городские магистрали от напряженного автомобильного трафика, повысит мобильность пассажиров.
Дмитрий Миронов
Я думаю, что расположение автостанций - очень удобное. Они современные, даже есть магазинчик, где можно перекусить. Автобусы, согласно расписанию, ходят часто. Надеюсь, туляки будут с удовольствием пользоваться новенькими автостанциями. Сегодня впервые отправимся в Липки с новой автостанции, опробуем ее, так сказать.
8-919-070-26-81 (ежедневно с 9:00 до 19:00).