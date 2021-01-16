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В Туле заработали две новые автостанции. Фоторепортаж Myslo

В Туле заработали две новые автостанции. Фоторепортаж Myslo

Планируется, что «Восточная» будет принимать ежедневно 197 рейсов, а «Северная» - 287.

Сегодня, 16 января, в Туле начали работать новые автостанции «Северная» (ул. Октябрьская 297а) и «Восточная» (ул. Оборонная 83).
 
Новые объекты соответствуют всем современным требованиям. В них есть комфортные залы ожидания, медицинский кабинет, комната матери и ребенка, пост полиции и охраны, кафе и зоны отдыха. Станции проинспектировали министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник:
 

 Родион Дудник

Транспортная схема выстроена таким образом, чтобы пассажирам из других населенных пунктов было удобно добираться до места назначения.

 
и глава тульской администрации Дмитрий Миляев:
 

Дмитрий Миляев

Перераспределение потоков междугородних автобусов разгрузит центральные городские магистрали от напряженного автомобильного трафика, повысит мобильность пассажиров.

Планируется, что «Восточная» будет принимать ежедневно 197 рейсов, а «Северная» - 287. Станции продолжат своё развитие новыми маршрутами.
 
На открытии присутствовали и жители города:
 

Дмитрий Миронов

Я думаю, что расположение автостанций - очень удобное. Они современные, даже есть магазинчик, где можно перекусить. Автобусы, согласно расписанию, ходят часто. Надеюсь, туляки будут с удовольствием пользоваться новенькими автостанциями. Сегодня впервые отправимся в Липки с новой автостанции, опробуем ее, так сказать.

 
Напомним, что автостанция «Заречье» прекратила свою работу. Задать вопросы по работе автостанций можно по этому телефону:

8-919-070-26-81 (ежедневно с 9:00 до 19:00).
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 16:16 −2
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