В Туле заработали две новые автостанции. Фоторепортаж Myslo

Планируется, что «Восточная» будет принимать ежедневно 197 рейсов, а «Северная» - 287.

Сегодня, 16 января, в Туле начали работать новые автостанции «Северная» (ул. Октябрьская 297а) и «Восточная» (ул. Оборонная 83).

Новые объекты соответствуют всем современным требованиям. В них есть комфортные залы ожидания, медицинский кабинет, комната матери и ребенка, пост полиции и охраны, кафе и зоны отдыха. Станции проинспектировали министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник:

Родион Дудник Транспортная схема выстроена таким образом, чтобы пассажирам из других населенных пунктов было удобно добираться до места назначения.

и глава тульской администрации Дмитрий Миляев:

Дмитрий Миляев Перераспределение потоков междугородних автобусов разгрузит центральные городские магистрали от напряженного автомобильного трафика, повысит мобильность пассажиров.

Планируется, что «Восточная» будет принимать ежедневно 197 рейсов, а «Северная» - 287. Станции продолжат своё развитие новыми маршрутами.

На открытии присутствовали и жители города:

Дмитрий Миронов Я думаю, что расположение автостанций - очень удобное. Они современные, даже есть магазинчик, где можно перекусить. Автобусы, согласно расписанию, ходят часто. Надеюсь, туляки будут с удовольствием пользоваться новенькими автостанциями. Сегодня впервые отправимся в Липки с новой автостанции, опробуем ее, так сказать.

Напомним, что автостанция «Заречье» прекратила свою работу. Задать вопросы по работе автостанций можно по этому телефону:



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