На пожаре в Туле спасли 63-летнюю женщину

фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Сегодня, 16 января, в 11.03 стало известно о пожаре в жилом доме на улице Староникитской, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

На место происшествия выезжали 4 пожарных расчета. Прибыв на указанный адрес в 11.09, пожарные ликвидировали открытое горение за 11 минут.

Звеном газодымозащитной службы была спасена 63-летняя женщина. Причина пожара устанавливается.