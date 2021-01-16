фото: ГУ МЧС России по Тульской области
На пожаре в Туле спасли 63-летнюю женщину
Причина пожара устанавливается.
Сегодня, 16 января, в 11.03 стало известно о пожаре в жилом доме на улице Староникитской, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
На место происшествия выезжали 4 пожарных расчета. Прибыв на указанный адрес в 11.09, пожарные ликвидировали открытое горение за 11 минут.
Звеном газодымозащитной службы была спасена 63-летняя женщина. Причина пожара устанавливается.
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