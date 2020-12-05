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Самовар Арсений Тульский будет поддерживать «Арсенал» на выездах
Фото: instagram.com/samovarfcat

Самовар Арсений Тульский будет поддерживать «Арсенал» на выездах

Талисман команды будет присутствовать уже на игре с «Динамо» в Москве.

Судя по всему, у тульского «Арсенала» появился талисман. Это самовар Арсений Тульский и недавно у него появился аккаунт в Инстаграм.
 
Арсений рассказал своим подписчикам (39 на момент публикации новости), что его папа — Левша Тульский, который поддерживал «Арсенал» в премьер-лиге в 2014 году. Также он высказал надежду, что на его веку оружейники всегда будут показывать красивую игру, которая будет радовать глаз фанатов.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:08 0
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