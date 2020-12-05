Самовар Арсений Тульский будет поддерживать «Арсенал» на выездах

Фото: instagram.com/samovarfcat

Талисман команды будет присутствовать уже на игре с «Динамо» в Москве.

Судя по всему, у тульского «Арсенала» появился талисман. Это самовар Арсений Тульский и недавно у него появился аккаунт в Инстаграм.

Арсений рассказал своим подписчикам (39 на момент публикации новости), что его папа — Левша Тульский, который поддерживал «Арсенал» в премьер-лиге в 2014 году. Также он высказал надежду, что на его веку оружейники всегда будут показывать красивую игру, которая будет радовать глаз фанатов.