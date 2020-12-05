В Донском задержали угонщика

С одной машиной у преступника «не сложилось», а вторую он все же смог похитить.

В дежурную часть отдела МВД по городу Донской обратилась 38-летняя жительница микрорайона Северо-Задонск. Женщина заявила, что вечером неизвестный мужчина пытался угнать ее Chevrolet Niva.

Спустя некоторое время в полицию обратился 57-летний местный житель. Мужчина сообщил, что у него угнали ВАЗ-21124.

«При проведении комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к совершению данных преступлений может быть причастен нигде не работающий и ранее судимый за угоны транспортных средств 33-летний местный житель. Он был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В настоящее время в полиции по данным фактам возбуждены уголовные дела. Задержанному избрана мера пресечения — содержание под стражей.