Двое безработных кимовчан попались на краже крышек люков
Сотрудники полиции оперативно задержали злостных преступников.
В Кимовске сотрудники полиции установили подозреваемых в кражах, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
По предварительным данным, некие злоумышленники в течение пары дней украли 19 крышек канализационных люков. Стражи порядки сумели вычислить таинственных воришек и задержать их.
32-летний ранее судимый безработный гражданин и его 46-летний
беззаботный безработный подельник заявили, что воровали крышки, чтобы сбыть их на металлолом.
В полиции в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Другие статьи по темам