Двое безработных кимовчан попались на краже крышек люков

В Кимовске сотрудники полиции установили подозреваемых в кражах, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.



По предварительным данным, некие злоумышленники в течение пары дней украли 19 крышек канализационных люков. Стражи порядки сумели вычислить таинственных воришек и задержать их.



32-летний ранее судимый безработный гражданин и его 46-летний беззаботный безработный подельник заявили, что воровали крышки, чтобы сбыть их на металлолом.



В полиции в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража».