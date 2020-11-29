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Двое безработных кимовчан попались на краже крышек люков

Двое безработных кимовчан попались на краже крышек люков

Сотрудники полиции оперативно задержали злостных преступников.

В Кимовске сотрудники полиции установили подозреваемых в кражах, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, некие злоумышленники в течение пары дней украли 19 крышек канализационных люков. Стражи порядки сумели вычислить таинственных воришек и задержать их.

32-летний ранее судимый безработный гражданин и его 46-летний беззаботный безработный подельник заявили, что воровали крышки, чтобы сбыть их на металлолом.

В полиции в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 

 

 

 

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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 11:11 +5
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