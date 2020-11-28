В боевом матче «Арсенал» и «Зенит» сыграли вничью – 0:0

Фото пресс-службы "Арсенала".

Статистика второго тайма:

Всё, финальный свисток. Ничья. Тем временем от болельщиков на стадионе раздается «Молодцы!»

90+4' «Зенит»! На последних секундах едва не занес мяч в ворота Шамова.

90+2' Теперь предупреждение получает Барриос.

90' Три минуты добавил арбитр ко второму тайму.

90' Желтая карточка Панченко — грубо сыграл против Мостового.

90' Шамкин заменил Дзюбу.

89' Кадири нанес дальний удар по воротам Кержакова, вратарь справился.

85' Азмун остался практически один в штрафной «Арсенала», но не сумел реализовать свой шанс.

84' Кузяев врезал по ногам Громыко, арбитр ограничился устным предупреждением.

81' Джорджевичу потребовалась помощь медиков. И сразу же замену делает Парфенов. Луку заменил Роман Минаев.

79' Мостовой неудачно пробил с угла штрафной, не попав даже в створ.

75' По две замены делают тренеры. у «Арсенала» Хагуш меняет Сокола, Громыко заменил Ломовицкого, у «Зенита» Мусаев вышел вместо Дриусси, Мостовой — вместо Жиркова.

75' Сутормин устроил «пожар» у ворот «Арсенала», к счастью для туляков, мяч пролетел мимо.

74' Панченко решился на дальний удар. Кержаков справился с этим.

72' Костадинов получил «горчичник» за фол против Малкома.

71' Жирков пробил вдоль линии вратарской, Шамов спокойно мяч забрал.

67' Шамов! Поймал мяч после прострела Дзюбы.

65' Пока в матче нет даже небольших пауз. Команды то и дело обмениваются опасными моментами. Сейчас Малком пытался закрутить мяч в ворота — не получилось.

65' Момент у Панченко! Пробивал по воротам, но попал в футболиста «Зенита».

63' Дриусси пробивал штрафной, Довбня выпрыгнул выше всех и выбил мяч подальше от ворот.

62' Замена у «Зенита»: Азмун меняет Ерохина.

61' Малком отправил пас на фланг, Сутормин забросил мяч на линию вратарской, а там Ерохина опередил защитник «Арсенала», выбив головой мяч из штрафной.

59' Ломовицкий с углового флажка забросил мяч в штрафную, Дзюба вынес подачу головой.

58' Дриусси отмахнулся рукой от Кангвы. «Арсенал» исполнил штрафной, питерцы без проблем отбились.

54' Замена у «Арсенала»: вместо Владислава Пантелеева вышел Юрий Ковалев. Давненько мы не видели его на поле.

53' Футболисты «Зенита» во втором тайме успели подать уже несколько угловых. Пока безуспешно, но тревожно.

51' Питерцы прижали «Арсенал» к воротам. Забег Ерохина в последний момент прервали Довбня и Кадири.

49' Момент у «Зенита»! Дриусси и Дзюба по очереди пробивали по воротам, их удары заблокировали арсенальцы.

47' «Зенит» в атаке. Кадири не дал Дзюбе получить пас в штрафной оружейников, вовремя перехватив мяч.

46' Второй тайм!

Оперативный фоторепортаж первого тайма от ПФК «Арсенал»:

Статистика первого тайма:

45' Сразу же звучит свисток арбитра на перерыв.

45' Дзюба столкнулся с Кадири, оба футболиста оказались на газоне.

44' Ерохин отправил пас на Дзюбу в штрафную, но там Шамов успел перехватить мяч.

40' Снова прострел от Жиркова — выше ворот.

39' Кингс Кангва получил желтую карточку — подтолкнул в спину соперника.

38' Какая классная атака вышла у «Арсенала»! Кадири выцепил мяч у соперника, отправил пас Джорджевичу, тот забросил на Панченко. Кирилл выбежал один на один с вратарем, но Прохин успел подстелиться под удар.

37' Ломовицкий получил желтую карточку за фол против Жиркова.

35' Угловой для «Арсенала». Ломовицкий подал пас на ближнюю штангу, мяч из штрафной вынес Жирков.

33' Барриос простил оружейников, промахнувшись с убойной позиции!

31' Рассказов загубил перспективную атаку «Арсенала», отдав неудачный пас партнерам.

30' Жирков! Снова попытался издалека попасть в ворота, однако удар не получился.

28' «Арсенал» провел неплохую позиционную атаку, но на подступах к штрафной Пантелеев почему-то решил отдать пас партнерам пяткой и не сумел нормально исполнить задуманное.

25' Джорджевич оказался на газоне после борьбы с Чистяковым. Лука сумел самостоятельно подняться и продолжил игру.

24' Ломовицкий! Получил пас от Рассказова и мощно пробил с левой ноги. Снова неточно.

22' Кадири подтолкнул Дзюбу в спину. Судья не стал останавливать игру. Артем очень недоволен, высказал претензии боковому арбитру.

21' Прострел Ломовицкого. Мяч пролетел мимо ворот.

19' Джоржевич скинул классный пас пяткой на Панченко, Кирилл пробил в сторону ворот и попал в руку Прохина. Арсенальцы потребовали пенальти. Но арбитр посчитал, что всё было по правилам.

18' Неплохая атака питерцев. Сутормил, подбегая к штрафной, подключил Ерохина, но пас вышел не самым лучшим.

15' Прохин придержал соперника в центре поля. Судья обошелся устным предупреждением.

12' Ответка от оружейников. Панченко пробил издалека, но удар получился не очень сильным.

12' Угловой для «Зенита» завершился мощнейшим прострелом Жиркова из пределов штрафной. Мяч пролетел рядом со штангой.

10' Атака от оружейников. Панченко перевел мяч на фланг Рассказову, Николай отправил пас на дальнюю штангу, но слишком сильно. Пантелеев не успевает за мячом.

7' Снова опасность у ворот «Арсенала». Ерохин из штрафной пробивал головой, мяч пролетел мимо.

4' Опаснейший момент! Дзюба едва не открыл счет в матче! Малком прорвался в штрафную, обыгрался с Кузяевым, скинул пас Дзюбе, который был в опасной близости от ворот. Артему в ноги отчаянно подкатился Сокол и спас «Арсенал» от забитого мяча!

4' Оружейники заработали угловой. Ломовицкий был на подборе, но ошибся и отдал пас сопернику.

3' Пантлеев промчался по левой бровке и скинул мяч в центр на Панченко. Кирилл не сумел зацепиться за мяч.

1' «Зенит» сразу же ринулся в атаку. Сокол останавливает Малкома на фланге не по правилам.

1' Звучит стартовый свисток! Вперед, «Арсенал»!

0' Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Ассистенты — Наиль Сейфетдинов (Казань) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Роман Сафьян (Москва).

0' Стартовые составы уже известны. Кстати, у «Арсенала» сегодня капитан Георги Костадинов. Похоже, в команде никак не могут определиться, кто же явный лидер и должен вести игроков за собой.

Зато у «Зенита» капитанская повязка вновь вернулась Артему Дзюбе. Сами знаете, после каких событий. Не будем тут об этом.

Из-за дисквалификаций в матче не сыграют арсеналец Горан Чаушич и зенитовец Ярослав Ракицкий.

0' Вернемся к матчу. Команды уже на стадионе. Смотрим:

0' Видели, крутой ролик от пресс-службы «Арсенала» о строительстве нового футбольного поля на территории стадиона? Если нет, то обязательно посмотрите!

0' Печальные факты. Последний раз оружейники в рамках РПЛ выигрывали аж в 11-м туре РПЛ — у «Урала», это было 18 октября. После этого были три проигрыша — ЦСКА, «Рубину», «Локомотиву» — и ничья с «Ротором».

0' В 15-ти матчах «Арсенал» набрал лишь 13 очков и прочно обосновался в подвале турнирной таблицы. Туляки выиграли всего три матча, а проиграли — восемь. К тому же, мы одна из самых пропускающих команд РПЛ — в данный момент у нас 27 пропущенных мячей при забитых 17-ти.

У «Зенита» ровно всё наоборот. Чемпион России и участник Лиги Чемпионов расположился на второй строчке, имея в активе 31 очко. На счету подопечных Семака девять побед и всего два поражения.

0' Статистика не на стороне туляков. В рамках РПЛ «Арсенал» и «Зенит» встречались 11 раз. Восемь раз побеждали питерцы, однажды была зафиксирована ничья. Разница забитых мячей — 10:25 в пользу гостей.

0' «Зенит» сыграет в белой форме, вратарь — в зеленой; оружейники выйдут на поле в красно-желтой форме, голкипер — в черной. На матче ожидается до 1500 зрителей. По информации пресс-службы питерского клуба, на стадионе их сегодня поддержат 95 болельщиков.

0' Кстати, эта игра, как и другие матчи тура, начнется с минуты молчания в память о легенде футбола, аргентинском футболисте Диего Марадоне, который умер 25 ноября.

0' Добрый день, друзья! Первая половина чемпионата позади, сегодня «Арсенал» открывает второй круг матчем с питерским «Зенитом». Начало игры в 14.00. Присоединяйтесь к нашей текстовой трансляции.