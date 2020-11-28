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В Туле из-за санитарного часа на парковке «Макси» образовалась серьезная пробка

В Туле из-за санитарного часа на парковке «Макси» образовалась серьезная пробка

Многие посетители решили уехать и создали затор на парковке.

Для проведения санитарной обработки помещений в 15.00 посетителей «Макси» попросили покинуть торгово-развлекательный центр. Многие не дожидаясь ее окончания решили уехать. Из-за этого на парковке образовался серьезный затор. 

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Напомним, нововведение начало действовать с 26 ноября в Тульской области во всех  ТРЦ — помимо плановой дезинфекции в них теперь проводится единый санитарный час (с 15.00 до 16.00). Одномоментная дезинфекция должна проводиться в отсутствие посетителей.

Постановление об этом главный санитарный врач Тульской области Александр Ломовцев подписал 23 ноября. Согласно документу, новое правило будет обязательным для исполнения ежедневно до 15 января включительно.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:05 +3
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