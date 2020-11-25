«Арсенал» попросил РФС оценить действия арбитра в матче с «Локомотивом»

Фото пресс-службы «Арсенала».

«Арсенал» попросил дать оценку работе судейской бригады во главе с Алексеем Сухим в матче с «Локомотивом». Об этом пишет «Чемпионат».

Официальное обращение направили в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС. Оружейники просят оценить и прокомментировать действия арбитра в трех эпизодах матча: столкновение в штрафной, из-за чего арсеналец Григалава получил травму, моменты с назначением пенальти в ворота «Арсенала» и неназначением пенальти в ворота «Локомотива» в ситуации с падением Александра Ломовицкого.