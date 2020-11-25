новости
новости
Регистрация
«Арсенал» попросил РФС оценить действия арбитра в матче с «Локомотивом»
Фото пресс-службы «Арсенала».

«Арсенал» попросил РФС оценить действия арбитра в матче с «Локомотивом»

Речь идет о трех эпизодах.

«Арсенал» попросил дать оценку работе судейской бригады во главе с Алексеем Сухим в матче с «Локомотивом». Об этом пишет «Чемпионат».

Официальное обращение направили в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС. Оружейники просят оценить и прокомментировать действия арбитра в трех эпизодах матча: столкновение в штрафной, из-за чего арсеналец Григалава получил травму, моменты с назначением пенальти в ворота «Арсенала» и неназначением пенальти в ворота «Локомотива» в ситуации с падением Александра Ломовицкого.

Сюжет: Арсенал
«Локомотив» дома в меньшинстве обыграл «Арсенал» – 1:0
Спорт
«Локомотив» дома в меньшинстве обыграл «Арсенал» – 1:0
21 ноября, в 20:55, 178 3238 1
В Туле на территории Центрального стадиона торжественно открыли футбольное поле: фоторепортаж
Спорт
В Туле на территории Центрального стадиона торжественно открыли футбольное поле: фоторепортаж
18 ноября, в 16:40, 123 5687 1
Гурам Аджоев рассказал о бюджете тульского «Арсенала»
Спорт
Гурам Аджоев рассказал о бюджете тульского «Арсенала»
17 ноября, в 16:30, 21 1599 -1
В Туле на территории Центрального стадиона появится футбольное поле с подогревом
Спорт
В Туле на территории Центрального стадиона появится футбольное поле с подогревом
17 ноября, в 14:43, 15 1829 2
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:03 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
АрсеналЛокомотивматч Арсенал - Локомотив

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Узловой экс-начальник почтового отделения осужден за растрату
В Узловой экс-начальник почтового отделения осужден за растрату
В Туле на стройплощадке плотник упал в глубокий котлован
В Туле на стройплощадке плотник упал в глубокий котлован
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.