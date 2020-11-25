В Туле на стройплощадке плотник упал в глубокий котлован

Фото пресс-службы Следственного комитета по Тульской области.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По данным следствия, 21 ноября в селе Осиновая Гора на улице Аркадия Шипунова при производстве строительных работ многоквартирного жилого дома плотник одного из ИП упал в котлован глубиной около двух метров.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, в результате падения мужчина получил травму позвоночника. В нарушение установленных норм котлован не был огражден.

В ведомстве уточнили, что в ходе следствия установят лиц, ответственных за обеспечение соблюдения правил безопасности при ведении строительных работ.