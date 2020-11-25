новости
новости
Регистрация
В Туле на стройплощадке плотник упал в глубокий котлован
Фото пресс-службы Следственного комитета по Тульской области.

В Туле на стройплощадке плотник упал в глубокий котлован

Мужчина получил травму позвоночника.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По данным следствия, 21 ноября в селе Осиновая Гора на улице Аркадия Шипунова при производстве строительных работ многоквартирного жилого дома плотник одного из ИП упал в котлован глубиной около двух метров.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, в результате падения мужчина получил травму позвоночника. В нарушение установленных норм котлован не был огражден.

В ведомстве уточнили, что в ходе следствия установят лиц, ответственных за обеспечение соблюдения правил безопасности при ведении строительных работ.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:28 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
упал в котлованстроительствостройка

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Арсенал» попросил РФС оценить действия арбитра в матче с «Локомотивом»
«Арсенал» попросил РФС оценить действия арбитра в матче с «Локомотивом»
Центральную Россию ждут температурные качели и ледяные дожди
Центральную Россию ждут температурные качели и ледяные дожди
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.