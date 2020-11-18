В Туле на территории Центрального стадиона торжественно открыли футбольное поле: фоторепортаж

На новом газоне будут заниматься воспитанники академии, а также молодежка «Арсенала».

Сегодня, 18 ноября, в Туле на территории Центрального стадиона торжественно открыли новое футбольное поле. На нем будут заниматься мальчишки из Центра подготовки юных футболистов — академии «Арсенал» и молодежка оружейников.

На поле уложен искусственный газон, смонтирована система подогрева, общая сеть которой составила порядка 30 километров. Установлены трибуны на 1500 зрителей.

В распоряжении ПФК «Арсенал» теперь находится бывшее здание спортшколы, которое долгое время использовалось многочисленными арендаторами.

В здании сделан ремонт, для ребят оборудованы раздевалки, по последнему слову техники оснащен медицинский кабинет. У воспитанников академии появились комнаты для восстановления, а также проведения теоретических занятий, современный тренажерный зал. Фасад здания получил новый облик.

В церемонии открытия футбольного поля участвовали министр спорта Тульской области Андрей Журавлев, президент ПФК «Арсенал» Гурам Аджоев, а также директор академии Александр Гольтяков.

Почетные гости перерезали ленточку, после чего состоялся первый на этом поле матч с участием юных футболистов академии. К слову, за игрой наблюдало руководство оружейников, в том числе и главный тренер основной команды Дмитрий Парфенов.

Гурам Аджоев напомнил, что решение о строительстве спортплощадок было принято два года назад, когда создали академию:

– Без инфраструктуры академия не может развиваться. Сегодня мы подарили ребятам дом! Хочу поблагодарить губернатора Алексея Дюмина, который помог осуществить этот проект. Горжусь тем, что мы получили сертификат РФС. Представители РФС сказали нам, что за последние пять лет такого в России никто не строил для своей академии. Поэтому мы пример для других регионов.

По словам Аджоева, в мае 2021 года будет готово еще одно поле, расположенное на территории стадиона.

Министр спорта Тульской области Андрей Журавлев:

Андрей Журавлев – При поддержке губернатора Алексея Дюмина в регионе развивается спортивная инфраструктура. Большое количество объектов строится за счет внебюджетных источников и новое футбольное поле – один из примеров. Приоритетной задачей в любом виде спорта является формирование системы подготовки - от детской спортивной школы до профессионального уровня. Тульский «Арсенал» идёт именно этим путём. Два года назад у футбольного клуба появилась собственная академия, которая готовит будущих мастеров футбола. Сейчас в ней занимается более 200 детей под руководством 22 тренеров. Сегодня создаются все условия для того, чтобы наши ребята росли как профессиональные футболисты. В главной команде уже есть воспитанники тульского футбола – Михаил Левашов, Александр Денисов. Надеюсь, что благодаря таким проектам у нас появится ещё много талантливых игроков родом из Тульской области.

Александр Гольтяков назвал это событие новосельем для юных футболистов.

Александр Гольтяков – Нам было неуютно два года пользоваться услугами чужих стадионов, других спортивных учреждений. Теперь мы пришли в свой дом! Сейчас у нас занимаются 212 ребят в девяти возрастных группах. Самые младшие — 9-летние мальчишки, старшие — 17-летние ребята.

Также он отметил, что работа академии уже принесла первые плоды — семь футболистов перешли в состав молодежной команды «Арсенала».

Напомним, масштабные работы по обустройству поля начались в конце 2018 года. Было снято старое покрытие, расчищена территория и вывезено почти 100 тонн мусора. В ходе подготовительных работ выявили проблемы с гидротехническим состоянием объекта. Из-за этого сроки сдачи серьезно увеличились. Окончательно устранить проблемы удалось лишь в мае 2019 года.

На финальном этапе прошли работы по благоустройству территории. Вся территория стадиона оборудована системой видеонаблюдения.

Строительство стадиона полностью осуществлялось из бюджета ПФК «Арсенал».

20 ноября на стадионе ЦПЮФ – Академия «Арсенал» пройдет первый официальный матч. В 10-м туре молодежного первенства дубль туляков встретится со сверстниками из столичного «Динамо».