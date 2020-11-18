В Туле в ДТП с маршруткой пострадали восемь человек
Обстоятельства происшествия выясняются.
Как стало известно Myslo, вечером в Туле на улице Скуратовской произошло серьезное ДТП с участием кроссовера и маршрутки № 62. По предварительной информации, в аварии пострадали восемь человек, из них трое несовершеннолетних.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Все обстоятельства ДТП уточняются.
Из-за аварии на участке образовалась серьезная пробка.
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