В Туле в ДТП с маршруткой пострадали восемь человек

Как стало известно Myslo, вечером в Туле на улице Скуратовской произошло серьезное ДТП с участием кроссовера и маршрутки № 62. По предварительной информации, в аварии пострадали восемь человек, из них трое несовершеннолетних.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Все обстоятельства ДТП уточняются.

Из-за аварии на участке образовалась серьезная пробка.