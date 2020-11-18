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В Туле в ДТП с маршруткой пострадали восемь человек

В Туле в ДТП с маршруткой пострадали восемь человек

Обстоятельства происшествия выясняются.

Как стало известно Myslo, вечером в Туле на улице Скуратовской произошло серьезное ДТП с участием кроссовера и маршрутки № 62. По предварительной информации, в аварии пострадали восемь человек, из них трое несовершеннолетних.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Все обстоятельства ДТП уточняются.

Из-за аварии на участке образовалась серьезная пробка.

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ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 1
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 2
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 3
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 4
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 5
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 6
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 7
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 8
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 9
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 10
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 11
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 12
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 13
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 14
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 15
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 16
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 17
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 18
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 19
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 20
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 21
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 22
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 23
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 24
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 25
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 26
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 27
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 28
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 29
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ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 31
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 32
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 33
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 34
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 35
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 36
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 37
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 38
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 39
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 40
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
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