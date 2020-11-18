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Погибшая в Донском водитель выпала из салона и ее придавило машиной
Фото: vk.com/don_podsl

Погибшая в Донском водитель выпала из салона и ее придавило машиной

Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Стали известны некоторые подробности аварии с участием автомобиля Hyundai Solaris на ул. Степной в микрорайоне Задонье Донского Тульской области.
 
Предполагается, что 43-летняя водитель иномарки не справилась с управлением. Машина съехала в кювет, врезалась в дерево и опрокинулась.
 
«В результате ДТП водитель от полученных травм скончалась. На момент ДТП водитель не была пристегнула ремнем безопасности, в результате чего выпала из салона и была придавлена транспортным средством», — сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
 
 
 

Тульская Госавтоинспекция напоминает, что ремень безопасности — средство пассивной безопасности водителя и пассажиров в автомобиле. Они являются эффективным средством для предотвращения и снижения тяжести дорожных происшествий.

 
Если человек не пристегнут ремнями безопасности, то при аварии он будет перемещаться по салону во всех направлениях и никакая пассивная безопасность транспортного средства не поможет. 
 
Согласно статистике, вероятность смертельного исхода при фронтальном столкновении для водителей, пользующихся ремнями безопасности, уменьшается в 2,3 раза, при боковом столкновении — в 1,8 раза, а при опрокидывании автомобиля — в 5 раз. По отношению к пассажирам статистика дает еще более обнадеживающие цифры — при лобовом столкновении степень риска у пристегнутых пассажиров в 9 раз меньше, чем у не пристегнутых!
В этом году на территории Тульской области погибли 27 непристегнутых водителей и пассажиров.
За 10 месяцев текущего года сотрудниками тульской Госавтоинспекции было составлено 7373 административных материала, за управление транспортным средством, водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, а также перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнем безопасности, в конструкции транспортного средства которого предусмотрены соответствующие устройства.
 
Сумма штрафа за данное правонарушение 1000 рублей. В обязанности пассажира, входит при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым ими. Сумма штрафа пассажиру 500 рублей.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:19 +1
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