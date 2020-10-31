«Арсенал» проиграл «Рубину» со счетом 1:3

Финальный свисток. «Рубин» дома обыграл «Арсенал» — 3:1. Оружейники в двух матчах пропустили восемь (!) голов.

90+3' Косарев получил «горчичник» за фол против Кингса.

90+1' «Арсенал» создал опасный момент в штрафной «Рубина», но казанские футболисты слишком плотно оборонялись.

90' Четыре минуты добавил арбитр ко второму тайму.

86' Беляев получил желтую карточку за фол против Ин Бома.

84' Сразу же пауза для замен. У «Арсенала» Хлусевич заменил Панченко, Минаев — Джорджевича, у «Рубина» Йевтича поменял Тарасов, Косарев — Кварацхелия.

83' ГОООООООЛ!!! Отыгрываем один мяч! Кирилл Панченко! 3:1

Эванс отдал пас Панченко, тот точно и мощно пробил в дальний угол.

80' Замена и у «Арсенала»: Сокол вышел на поле вместо Рассказова.

79' Замена у «Рубина»: вместо Бакаева играет Зотов.

77' «Арсенал» долго перепасовывался на половине поля «Рубина», однако так не нашел лазейки к воротам казанцев.

72' Макаров получил пас в штрафной, развернулся и пробил, но попал в футболистов «Арсенала».

70' Замены у обеих команд: у «Рубина» вместо Уремовича выходит Зуев, вместо Деспотовича — Макаров; у «Арсенала» Кингс заменил Кадири.

67' Шамов здорово сыграл на выходе, успев перехватить мяч раньше Уремовича.

64' Панченко закручивал мяч в ворота, но попал в Абильдгора.

63' Самошников врезался в Эванса — желтая карточка игроку «Рубина», а для «Арсенала» — штрафной.

62' Йевич бьет по воротам из вратарской площадки. Чаушич и Шамов опасность перевели на угловой.

60' У Бауэра явно шалят нервишки. Теперь футболист вступил в конфликт с Бакаевым.

59' Ломовицкого завалили в штрафной. Рефери проверяет, был ли там пенальти. Не было. Игра продолжается.

57' Бауэр повздорил с Уремовичем, арбитру пришлось успокаивать немца.

57' Йевтич из штрафной успел несколько раз пробить по воротам «Арсенала», оружейники отбились.

55' Эванс грубо сыграл против Ин Бома, за что получил желтую карточку.

53' 3:0, друзья.

Кварацхелия закинул великолепную диагональную передачу на Бакаева, футболист обыграл Бауэра и пробил по воротам. Шамов оказался бессилен.

52' Ломовицкий с фланга отправил неплохой пас в штрафную, но никого из партнеров там не оказалось.

50' Ломовицкий пытался закрутить мяч в ворота Дюпина, но «снаряд» пролетел мимо.

49' Опасная контратака от «Рубина»! Кварацхелия перехватил мяч у оружейников, закинул передачу на Деспотовича, тот — на Ин Бома. Завершающий удар у футболиста «Рубина» не вышел — попал в защитников.

48' Штрафной исполнял Панченко — отправил пас в гущу футболистов, мяч от Григалавы вышел за пределы поля.

47' Джорджевич получил по ногам от Бакаева. Штрафной для туляков.

46' Второй тайм. У «Арсенала» есть 45 минут, чтобы отыграться.

Статистика первой половины игры:

Не стал судья добавлять ничего к первому тайму. Перерыв.

45' Тут же контратака от «Рубина»! Йевтич понесся к штрафной «Арсенала», обыграл Кадири и Григалаву, перевел пас на Деспотовича, но там игрока накрыли защитники.

44' Опасная игра от хозяев — Уремович в прыжке задел ногой голову Эванса. Штрафной пробивал Панченко и попал в «стенку».

43' Еще одна атака от казанцев — Йевтич прострелил издалека, мяч пролетел выше ворот.

41' Кварацхелия в падении зацепил и Панченко. Арсенальцы быстро разыграли штрафной, но мяч потеряли.

39' Панченко решился на дальний удар — вратарь Дюпин забрал мяч.

38' «Арсенал» задержался на половине поля «Рубина», но пока у футболистов откровенно ничего не получается.

36' Беляев жестко сыграл против Ин Бома. Арбитр ограничился устным предупреждением.

34' «Пожар» в штрафной «Арсенала» устроил Кварацхелия — оружейники успели отбиться.

32' Мяч от Эванса вышел за пределы поля. Угловой для «Рубина». Йевтич сделал навес на дальнюю штангу — Шамов сыграл надежно, без проблем забрав мяч.

30' Всё в порядке с Рассказовым, он вернулся на поле, продолжает играть.

29' Рассказов столкнулся с Бакаевым. Тульскому игроку потребовалась помощь медиков.

28' Абильдгор свалил Джорджевича на подступах к штрафной. Стандарт для «Арсенала» ничем интересным и перспективным не завершился.

26' Григалава отдал пас Джорджевичу в штрафную, но Лука не успел зацепиться за мяч и потерял его.

23' Видимо, «Арсенал» не ожидал такого, поэтому сейчас явно находится в растерянности.

22' Вот это поворот. Снова пропускаем! 2:0! Деспотович.

В центре Йевтич перехватил мяч, отдал на партнера на фланг, мяч получил Деспотович, приблизился к воротам и пробил в дальний угол. Никто не успел накрыть футболиста «Рубина», хотя рядом был Григалава.

20' Гол в ворота «Арсенала»! Старфельт.

Йевтич подавала угловой, забросил мяч в центр штрафной, там выше всех выпрыгнул Старфельт и отправил мяч точно в сетку.

17' Неплохая атака вышла у «Арсенала», но в итоге Бауэр отправил передачу на противоположный фланг непонятно кому. Мяч вышел за пределы поля.

16' Теперь Бегич головой замыкал передачу партнера с углового. Удар вышел не точным.

14' Опасный момент! Йевтич перевел мяч с левого фланга направо на Деспотовича, тот пробил, но «снаряд» пролетел мимо ворот.

12' Угловой для «Арсенала». Подачу с углового флажка принял на голову Беляев и пробил, но попал в футболистов «Рубина».

11' Абильгор успел накрыть Панченко в момент удара по воротам.

9' После углового мяч попал Кадири в руку. Арбитр обратился к ВАР за помощью. Итог — никакого пенальти, всё чисто.

9' Недопонимание Шамова и Григалавы едва не привело к голу. Самошников устроил прессинг на ворота «Арсенала».

6' Ломовицкий отобрал мяч у соперника почти в центре поля, пробежал несколько метров и пробил издалека по воротам. Голкипер мяч забрал.

4' «Арсенал» перехватил мяч в центре поля, Ломовицкий скинул классную передачу на Джорджевича, тот вышел практически один на один с вратарем, но не сумел нормально пробить по воротам. Такой момент упущен!

1' Звучит стартовый свисток. Поехали!

0' Главный судья матча — Василий Казарцев.

0' Стартовые составы команд:

Запасные у «Арсенала»: Нигматуллин, Левашов, Бурлак, Сокол, Ткачев, Хлусевич, Кингс, Минаев.

Запасные у «Рубина»: Медведев, Коновалов, Зотов, Меркулов, Тарасов, Зуев, Макаров, Климов, Косарев.

Тренеры: Леонид Слуцкий («Рубин») и Сергей Подпалый («Арсенал»).

0' На днях пресс-служба «Арсенала» рассказала, что трое футболистов сдали сомнительные тесты на коронавирус и сейчас они изолированы от команды — это Громыко, Ковалев и Пантелеев.

У туляков травмированы Кирилл Комбаров, Александр Денисов, Георги Костадинов, Евгений Луценко и Гурам Аджоев-младший.

0' В рамках РПЛ «Арсенал» и «Рубин» встречались 10 раз. Лишь однажды оружейникам удалось обыграть казанцев. Пять побед на счету «Рубина», четыре раза была зафиксирована ничья.

0' «Арсенал» после 12 туров находится на 12-м месте в турнирной таблице в 12-ю очками. «Рубин» — девятые с 18-ю очками. В случае победы или ничьей оружейники поднимутся на одну строчку, вытеснив «Тамбов».

0' В прошлом туре «Рубин» выиграл у «Зенита» со счетом 2:1, а «Арсенал» проиграл ЦСКА — 1:5. На фоне этого проигрыша, да и ситуации в команде в целом, болельщики оружейников написали обращение клубу, параллельно подписал несколько петиций за отставку тренера Сергей Подпалого. Официальной реакции от руководства пока не последовало.

0' Игру можно посмотреть бесплатно на телеканале «МАТЧ ТВ».

0' Добрый день, друзья! Матч «Рубин» — «Арсенал» открывает 13-й тур чемпионата России. Игра начнется в 14.00. Присоединяйтесь к нашей текстовой трансляции и болейте за оружейников вместе с Myslo!