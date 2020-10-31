На улице Каракозова в Туле перевернулся Jeep

Как сообщает корреспондент Myslo, днем на ул. Каракоза в Туле столкнулись внедорожник Jeep и легковушка Volkswagen Jetta. По словам водителя Volkswagen, он двигался в направлении ул. Шухова, внедорожник навстречу. Водители получили незначительные травмы и отказались от госпитализации.

Предполагается, что водитель Jeep совершил наезд на бордюр, из-за чего потерял управление автомобилем, врезался в Volkswagen и опрокинулся на бок. В момент публикации новости, движение на ул. Каракозова перекрыто лежащим на дороге автомобилем.

У водителя внедорожника есть внешние признаки алкогольного опьянения, однако сам он утверждает, что пил алкогольные напитки только накануне.

Алкотестер показал содержание алкоголя 0,92 мг/л в выдыхаемом воздухе. Что соответствует показателям алкогольного опьянения.