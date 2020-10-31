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На улице Каракозова в Туле перевернулся Jeep

На улице Каракозова в Туле перевернулся Jeep

Улица временно перекрыта.

Как сообщает корреспондент Myslo, днем на ул. Каракоза в Туле столкнулись внедорожник Jeep и легковушка Volkswagen Jetta. По словам водителя Volkswagen, он двигался в направлении ул. Шухова, внедорожник навстречу. Водители получили незначительные травмы и отказались от госпитализации.

Предполагается, что водитель Jeep совершил наезд на бордюр, из-за чего потерял управление автомобилем, врезался в Volkswagen и опрокинулся на бок. В момент публикации новости, движение на ул. Каракозова перекрыто лежащим на дороге автомобилем.

У водителя внедорожника есть внешние признаки алкогольного опьянения, однако сам он утверждает, что пил алкогольные напитки только накануне. 

Алкотестер показал содержание алкоголя 0,92 мг/л в выдыхаемом воздухе. Что соответствует показателям алкогольного опьянения.

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ДТП на ул. Каракозова, Фото: 2
ДТП на ул. Каракозова, Фото: 3
ДТП на ул. Каракозова, Фото: 4
ДТП на ул. Каракозова, Фото: 5
ДТП на ул. Каракозова, Фото: 6
ДТП на ул. Каракозова, Фото: 7
ДТП на ул. Каракозова, Фото: 8
ДТП на ул. Каракозова, Фото: 9
ДТП на ул. Каракозова, Фото: 10
ДТП на ул. Каракозова, Фото: 11
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Фотограф: Сергей Стариков
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