Команда академии «Арсенала» выиграла юношеское первенство Тульской области

Фото пресс-службы «Арсенала».

Команда ЦПЮФ-Академия «Арсенал» выиграла юношеское первенство Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

За тур до окончания турнира ребята 2004 года рождения опережали ближайших конкурентов на одно очко. Для победы в турнире тулякам требовались три очка во встрече с «Химиком-2003».

Решающий матч проходил в непростых погодных условиях на стадионе «Металлург». Юные оружейники сразу взяли инициативу и к перерыву забили два безответных мяча. Во втором тайме арсенальцы не стали останавливаться на достигнутом, финальный счет – 5:1.

В итоговой таблице красно-желтые опередили «Академию футбола – УОР» из Новомосковска, взяв своего рода реванш за досадное поражение по пенальти в финале Кубка Тульской области.