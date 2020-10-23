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Команда академии «Арсенала» выиграла юношеское первенство Тульской области
Фото пресс-службы «Арсенала».

Команда академии «Арсенала» выиграла юношеское первенство Тульской области

В финале туляки обыграли «Химик-2003» со счетом 5:1.

Команда ЦПЮФ-Академия «Арсенал» выиграла юношеское первенство Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

За тур до окончания турнира ребята 2004 года рождения опережали ближайших конкурентов на одно очко. Для победы в турнире тулякам требовались три очка во встрече с «Химиком-2003».

Решающий матч проходил в непростых погодных условиях на стадионе «Металлург». Юные оружейники сразу взяли инициативу и к перерыву забили два безответных мяча. Во втором тайме арсенальцы не стали останавливаться на достигнутом, финальный счет – 5:1.

В итоговой таблице красно-желтые опередили «Академию футбола – УОР» из Новомосковска, взяв своего рода реванш за досадное поражение по пенальти в финале Кубка Тульской области.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина
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