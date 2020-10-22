В Чекалине откроется музей под названием «Лихвинская старина»

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Историко-краеведческий и художественный музей Тульской области откроет в Чекалине стационарную музейную выставку «Лихвинская старина», сообщает RosTender.info. Музей объявил тендер на подготовку экспозиции. На ее создание из средств музея направят 9,3 млн рублей. Исполнителя планируют выбрать 3 ноября.

Экспозиция расположится в здании бывшего казначейства на ул. Калужской. Музей посвятят тематике государственного и жизненного уклада Российской Империи в период от конца 18 века до начала 20 века и, в частности, истории города Чекалина, когда он носил название Лихвин и был центром Лихвинского уезда Калужской губернии.

«Создание музея позволит посетителям подробно изучить историю работы присутственных мест Лихвина и Российской Империи. Экспозиция поможет полностью окунуться в атмосферу уездного города, с помощью взаимодействия с различными предметами экспозиции, внося в экскурсию элемент интерактива», – отмечается в документации тендера.

В музее создадут несколько залов: «Полицейский участок», «Казначейство», «Почта», «Библиотека», «Вокзал», «Присутственное место» и другие. Все они будут оснащены интерактивными мультимедийными комплексами. Выставка должна быть готова к 15 декабря 2020 года.