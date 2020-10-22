новости
новости
Регистрация
В Чекалине откроется музей под названием «Лихвинская старина»
Фото: razumov.biz

В Чекалине откроется музей под названием «Лихвинская старина»

Авторы экспозиции воссоздадут атмосферу дореволюционного уездного городка.

Историко-краеведческий и художественный музей Тульской области откроет в Чекалине стационарную музейную выставку «Лихвинская старина», сообщает RosTender.info. Музей объявил тендер на подготовку экспозиции. На ее создание из средств музея направят 9,3 млн рублей. Исполнителя планируют выбрать 3 ноября.

Экспозиция расположится в здании бывшего казначейства на ул. Калужской. Музей посвятят тематике государственного и жизненного уклада Российской Империи в период от конца 18 века до начала 20 века и, в частности, истории города Чекалина, когда он носил название Лихвин и был центром Лихвинского уезда Калужской губернии.

«Создание музея позволит посетителям подробно изучить историю работы присутственных мест Лихвина и Российской Империи. Экспозиция поможет полностью окунуться в атмосферу уездного города, с помощью взаимодействия с различными предметами экспозиции, внося в экскурсию элемент интерактива», – отмечается в документации тендера.

В музее создадут несколько залов: «Полицейский участок», «Казначейство», «Почта», «Библиотека», «Вокзал», «Присутственное место» и другие. Все они будут оснащены интерактивными мультимедийными комплексами. Выставка должна быть готова к 15 декабря 2020 года.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 08:33 +5
Другие статьи по темам
Событие
тендерРостендерсоздание музеямузейная экспозициякультура
Место
Тульская областьЧекалин

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Команда академии «Арсенала» выиграла юношеское первенство Тульской области
Команда академии «Арсенала» выиграла юношеское первенство Тульской области
Погода в Туле 23 октября: дождь и порывистый ветер
Погода в Туле 23 октября: дождь и порывистый ветер
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.