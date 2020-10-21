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Тульский «Арсенал» сыграет против «Текстильщика»

Тульский «Арсенал» сыграет против «Текстильщика»

В рамках Кубка России.

Сегодня, 21 октября, в Москве состоится второй матч элитного группового раунда Кубка России.

«Текстильщик» из Иваново сыграет против тульского «Арсенала».

Чтобы выйти в 1/8 турнира, тулякам нужна победа - в основное время или в серии пенальти.

В настоящий момент у «Текстильщика» 3 очка, а у туляков - 2. Обе команды обыграли белгородский «Салют», но ивановская команда выиграла в основное время, а туляки - в дополнительное. Напомним, победа за 90 минут оценивается в классические 3 очка, а победа по пенальти - в 2 (проигравший получает 1 очко).

Начало игры - в 15.00.

 

Сюжет: Арсенал
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
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