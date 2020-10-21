Тульский «Арсенал» сыграет против «Текстильщика»
В рамках Кубка России.
Сегодня, 21 октября, в Москве состоится второй матч элитного группового раунда Кубка России.
«Текстильщик» из Иваново сыграет против тульского «Арсенала».
Чтобы выйти в 1/8 турнира, тулякам нужна победа - в основное время или в серии пенальти.
В настоящий момент у «Текстильщика» 3 очка, а у туляков - 2. Обе команды обыграли белгородский «Салют», но ивановская команда выиграла в основное время, а туляки - в дополнительное. Напомним, победа за 90 минут оценивается в классические 3 очка, а победа по пенальти - в 2 (проигравший получает 1 очко).
Начало игры - в 15.00.
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