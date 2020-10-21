Отвязный рейв-панк в Туле: «Кис-Кис» приглашает на концерт

11 ноября в тульском клубе BACKSTAGE выступит «Кис-Кис». Пожалуй, единственная российская рок-группа, собирающая полные залы фанатов без массовой рекламы.

Девичий дуэт Алины Олешевой и Софьи Сомусевой при поддержке парней с гитарами начал разносить концертные и фестивальные площадки по всей стране еще до того, как про эту музыку узнали СМИ. Бодрый поп-панк с прямыми текстами не заподозришь в вычурности, однако именно этот жанр встретил живой отзыв у поколения, измученного музыкальными телешоу.

Хайпанув на первых композициях, девчонки выпустили дебютный альбом «Юность в стиле панк» весной 2019 года. Подлил масла в огонь и новый EP «Магазин игрушек для взрослых», включивший в себя остросоциальный трек

«Молчи». В итоге банде осталось срочно собрать чемоданы и укатить в тур по стране и ближайшему зарубежью. Сольные концерты «Кис-Кис» уже сейчас можно объявлять солдаутами — сегодня в России вряд ли найдется группа, способная конкурировать с ними в количестве взрывной энергии. Меломанам постарше стоит посетить шоу в образовательных целях — услышать тот самый «голос молодежи».

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