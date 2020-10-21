Отвязный рейв-панк в Туле: «Кис-Кис» приглашает на концерт
11 ноября в тульском клубе BACKSTAGE выступит «Кис-Кис». Пожалуй, единственная российская рок-группа, собирающая полные залы фанатов без массовой рекламы.
Девичий дуэт Алины Олешевой и Софьи Сомусевой при поддержке парней с гитарами начал разносить концертные и фестивальные площадки по всей стране еще до того, как про эту музыку узнали СМИ. Бодрый поп-панк с прямыми текстами не заподозришь в вычурности, однако именно этот жанр встретил живой отзыв у поколения, измученного музыкальными телешоу.
Хайпанув на первых композициях, девчонки выпустили дебютный альбом «Юность в стиле панк» весной 2019 года. Подлил масла в огонь и новый EP «Магазин игрушек для взрослых», включивший в себя остросоциальный трек
«Молчи». В итоге банде осталось срочно собрать чемоданы и
укатить в тур по стране и ближайшему зарубежью.
Сольные концерты «Кис-Кис» уже сейчас можно объявлять
солдаутами — сегодня в России вряд ли найдется группа, способная
конкурировать с ними в количестве взрывной энергии. Меломанам
постарше стоит посетить шоу в образовательных целях — услышать тот
самый «голос молодежи».
Вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
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Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Тула, ул. Ложевая, 125-а, корп. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, бутик 271 (сразу после лестницы). Пн.-сб.: 10.00−20.00,вс.: 10.00−19.00
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