Еще в двух центрах образования Тулы выявили COVID-19

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В Туле корпус № 1 Центра образования № 23 временно перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса.

- В связи с регистрацией единичных случаев заболеваний сотрудников новой коронавирусной инфекцией в структурном подразделении МБОУ «Центр образования № 23» на основании предписания Управления Роспотребнадзора администрация образовательного учреждения приняла решение о переводе школьников с 21 по 27 октября на дистанционное обучение. С 28 октября в ЦО плановые каникулы, — сообщает городская администрация.

Кроме того, у двух сотрудников структурного подразделения Центра образования № 40 на улице Бондаренко выявлены два случая заболевания коронавирусом. У 12 сотрудников зарегистрирована ОРВИ. Заболевшие отстранены от работы.

С 22 октября в пяти дошкольных группах приостанавливают образовательный процесс, шесть классов начальной школы с 22 по 27 октября переводят на дистанционную форму обучения.

В учебных учреждениях провели комплекс необходимых противоэпидемиологических мероприятий.