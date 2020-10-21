Стартовал кубковый матч «Текстильщик» – «Арсенал»: прямая трансляция
Оружейникам нужна только победа.
В Москве стартовал матч 3-го тура элитного раунда Кубка России между тульским «Арсеналом» и ивановским «Текстильщиком».
В стартовом составе оружейников вышли Шамов, Довбня, Сокол, Рассказов, Бауэр, Кадири, Кингс, Хлусевич, Панченко, Ковалев и Минаев. На замене Нигматуллин, Ломовицкий, Бурлак, Аджоев, Эванс, Громыко и Григлава. Главный тренер — Сергей Подпалый.
У «Текстильщика» играют Смирнов, Макушкин, Морозов, Обивалин, Фомин, Мосейчук, Батов, Мухаметзянов, Горюшкин, Сидоров, Бачинский. Запасные: Романенко, Киселев, Шленкин, Маричев, Зириков, Мнацаканян, Солодков, Губочкин, Аппаев. Главный тренер — экс-наставник канониров Сергей Павлов.
Ивановский клуб организовал прямую трансляцию матча. Игру можно посмотреть на Youtube: