новости
новости
Регистрация
Стартовал кубковый матч «Текстильщик» – «Арсенал»: прямая трансляция
Фото пресс-службы «Арсенала».

Стартовал кубковый матч «Текстильщик» – «Арсенал»: прямая трансляция

Оружейникам нужна только победа.

В Москве стартовал матч 3-го тура элитного раунда Кубка России между тульским «Арсеналом» и ивановским «Текстильщиком».

В стартовом составе оружейников вышли Шамов, Довбня, Сокол, Рассказов, Бауэр, Кадири, Кингс, Хлусевич, Панченко, Ковалев и Минаев. На замене Нигматуллин, Ломовицкий, Бурлак, Аджоев, Эванс, Громыко и Григлава. Главный тренер — Сергей Подпалый.

У «Текстильщика» играют Смирнов, Макушкин, Морозов, Обивалин, Фомин, Мосейчук, Батов, Мухаметзянов, Горюшкин, Сидоров, Бачинский. Запасные: Романенко, Киселев, Шленкин, Маричев, Зириков, Мнацаканян, Солодков, Губочкин, Аппаев. Главный тренер — экс-наставник канониров Сергей Павлов.

Ивановский клуб организовал прямую трансляцию матча. Игру можно посмотреть на Youtube:

Сюжет: Арсенал
«Арсенал» победил «Текстильщик» в серии пенальти и вышел в 1/8 Кубка России
Спорт
«Арсенал» победил «Текстильщик» в серии пенальти и вышел в 1/8 Кубка России
сегодня, в 17:29, 10 473 2
Тульский «Арсенал» сыграет против «Текстильщика»
Спорт
Тульский «Арсенал» сыграет против «Текстильщика»
сегодня, в 12:12, 9 700 4
Главного арбитра матча «Текстильщик» — «Арсенал» заменили из-за коронавируса
Спорт
Главного арбитра матча «Текстильщик» — «Арсенал» заменили из-за коронавируса
19 октября, в 17:47, 7 1007 1
«Арсенал» – «Урал»: Это только начало!
Спорт
«Арсенал» – «Урал»: Это только начало!
18 октября, в 22:15, 42 7754 1
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:18 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
АрсеналТекстильщикКубок России

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле школа ЦО №28 временно переведена на дистанционное обучение из-за коронавируса
В Туле школа ЦО №28 временно переведена на дистанционное обучение из-за коронавируса
В Тульской области пропала молодая женщина
В Тульской области пропала молодая женщина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.