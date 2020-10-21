новости
новости
Регистрация
В Тульской области пропала молодая женщина

В Тульской области пропала молодая женщина

31-летнюю Наталию Дроздову из Дубовки ищут второй день.

В поисках участвуют волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Наталия Дроздова, жительница поселка Дубовка Узловского района, 19 октября 2020 года ушла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 164 см, среднего телосложения, волосы до плеч, осветленные, зеленые глаза.

Одежда: розовая куртка, синие джинсы, темные короткие ботинки, серая шапка. С собой была черная сумка.

Видели ее? Позвоните 8-800-700-54-52 или 112. 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 15:08 +2
Другие статьи по темам
Событие
Дроздова НаталиярозыскЛиза Алерт
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Стартовал кубковый матч «Текстильщик» – «Арсенал»: прямая трансляция
Стартовал кубковый матч «Текстильщик» – «Арсенал»: прямая трансляция
Главный инфекционист Минздрава назвал ношение перчаток неэффективной мерой безопасности
Главный инфекционист Минздрава назвал ношение перчаток неэффективной мерой безопасности
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.