В Тульской области пропала молодая женщина
31-летнюю Наталию Дроздову из Дубовки ищут второй день.
В поисках участвуют волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Наталия Дроздова, жительница поселка Дубовка Узловского района, 19 октября 2020 года ушла из дома и не вернулась.
Приметы: рост 164 см, среднего телосложения, волосы до плеч, осветленные, зеленые глаза.
Одежда: розовая куртка, синие джинсы, темные короткие ботинки, серая шапка. С собой была черная сумка.
Видели ее? Позвоните 8-800-700-54-52 или 112.
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