В Тульской области пропала молодая женщина

31-летнюю Наталию Дроздову из Дубовки ищут второй день.

В поисках участвуют волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Наталия Дроздова, жительница поселка Дубовка Узловского района, 19 октября 2020 года ушла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 164 см, среднего телосложения, волосы до плеч, осветленные, зеленые глаза.

Одежда: розовая куртка, синие джинсы, темные короткие ботинки, серая шапка. С собой была черная сумка.