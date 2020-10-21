В Туле школа ЦО №28 временно переведена на дистанционное обучение из-за коронавируса

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В связи с регистрацией случаев заболеваний сотрудников новой коронавирусной инфекцией СOVID-19 на основании предписания Управления Роспотребнадзора по Тульской области администрацией муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 28» (пос. Плеханово) принято решение о переводе школьников на дистанционное обучение до 28 октября 2020 года.

Мера необходима для предотвращения распространения острых респираторных вирусных инфекций и снижения риска возникновения новых случаев СOVID-19.

В учреждении проводится комплекс противоэпидемиологических мероприятий.