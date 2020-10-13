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Тульская студентка снимала порно с собаками

Тульская студентка снимала порно с собаками

Девушка попалась с поличным и теперь отправится в тюрьму. Пустила жизнь псу под хвост, так сказать.

В Туле 26-летняя студентка одного из вузов признана виновной в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента.
 
Судом установлено, что около пяти лет назад знакомый обвиняемой предложил ей принять участие в съемках необычного порновидео: главные роли в «фильме» должны были исполнить девушка и собака.
 
Тулячка легко согласилась и в дальнейшем не только снимала «кинокартины» на камеру, но и подбирала «актрис», предоставляла квартиру для съемок и даже тренировала своих собак, чтобы они тоже могли почувствовать себя «актерами». 
 
Отснятые ролики продавались в интернете заинтересованным лицам. Всего обвиняемая приняла участие в съемках десяти «видеоработ».
 
Решением суда ей назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы. 
 
 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 11:22 +7
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