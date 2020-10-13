Тульская студентка снимала порно с собаками

Девушка попалась с поличным и теперь отправится в тюрьму. Пустила жизнь псу под хвост, так сказать.

В Туле 26-летняя студентка одного из вузов признана виновной в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента.

Судом установлено, что около пяти лет назад знакомый обвиняемой предложил ей принять участие в съемках необычного порновидео: главные роли в «фильме» должны были исполнить девушка и собака.

Тулячка легко согласилась и в дальнейшем не только снимала «кинокартины» на камеру, но и подбирала «актрис», предоставляла квартиру для съемок и даже тренировала своих собак, чтобы они тоже могли почувствовать себя «актерами».

Отснятые ролики продавались в интернете заинтересованным лицам. Всего обвиняемая приняла участие в съемках десяти «видеоработ».

Решением суда ей назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы.