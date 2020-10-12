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Тульские кикбоксеры успешно выступили на «Кубке белых волков»

Тульские кикбоксеры успешно выступили на «Кубке белых волков»

Наши спортсмены завоевали 10 медалей.

С 8 по 11 октября в поселке Локоть в Брянской области прошли межрегиональные соревнования по кикбоксингу в разделе К-1 — «Кубок белых волков». В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из разных регионов России, а также из Луганской и Донецкой областей.

Представители Тульской области и спортивной школы «Восток» завоевали 10 медалей. Обладателями золота стали Ульяна Хрисанова, Артем Дьячков, Вусал Марданов, Мурад Гиясов, Бедел Пулатов, Алина Гиясова, Артем Мартиросян.

Серебряные медали завоевали Владислав Гуркин, Мухтадин Махмудов, бронзовую — Александр Савкин.

Артем Мартиросян был удостоен кубка за лучшую технику.

Спортсмены тренируются у Абдула Малаалиева.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:20 +2
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