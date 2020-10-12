новости
новости
Регистрация
С начала пандемии в Тульской области скончался 391 человек с коронавирусом

С начала пандемии в Тульской области скончался 391 человек с коронавирусом

Об этом сообщает региональный оперштаб.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 10 пациентов с коронавирусом. Это жители Тулы, Алексина, Новомосковска и Щекино в возрасте от 57 до 84 лет. Как сообщает оперштаб, у девяти пациентов в анамнезе — хронические заболевания.

Общее число умерших от COVID-19 за всё время наблюдения — 391 человек.

 

Сюжет: Коронавирус
Карта распространения коронавируса в Тульской области: данные на 12 октября
Жизнь Тулы и области
Карта распространения коронавируса в Тульской области: данные на 12 октября
сегодня, в 12:18, 8 1560 0
В Тульской области число новых случаев COVID-19 за сутки выросло до 57
Жизнь Тулы и области
В Тульской области число новых случаев COVID-19 за сутки выросло до 57
сегодня, в 10:39, 19 2173 0
В Тульской области выявили еще 52 случая COVID-19
Жизнь Тулы и области
В Тульской области выявили еще 52 случая COVID-19
вчера, в 12:03, 107 3217 0
За сутки у 51 туляка выявлена коронавирусная инфекция
Жизнь Тулы и области
За сутки у 51 туляка выявлена коронавирусная инфекция
10 октября, в 10:43, 52 3566 0
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 10:51 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусвспышка коронавирусаумерли с коронавирусом

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские кикбоксеры успешно выступили на «Кубке белых волков»
Тульские кикбоксеры успешно выступили на «Кубке белых волков»
В Тульской области число новых случаев COVID-19 за сутки выросло до 57
В Тульской области число новых случаев COVID-19 за сутки выросло до 57
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.