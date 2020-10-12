С начала пандемии в Тульской области скончался 391 человек с коронавирусом
Об этом сообщает региональный оперштаб.
За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 10 пациентов с коронавирусом. Это жители Тулы, Алексина, Новомосковска и Щекино в возрасте от 57 до 84 лет. Как сообщает оперштаб, у девяти пациентов в анамнезе — хронические заболевания.
Общее число умерших от COVID-19 за всё время наблюдения — 391 человек.
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