С начала пандемии в Тульской области скончался 391 человек с коронавирусом

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 10 пациентов с коронавирусом. Это жители Тулы, Алексина, Новомосковска и Щекино в возрасте от 57 до 84 лет. Как сообщает оперштаб, у девяти пациентов в анамнезе — хронические заболевания.

Общее число умерших от COVID-19 за всё время наблюдения — 391 человек.