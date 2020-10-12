В Центральную Россию вернется бабье лето
По прогнозам синоптиков, вся вторая декада октября будет теплой.
По всей России ожидается аномально теплая погода, об этом в интервью РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
– Вся вторая декада октября на всей территории нашей страны будет теплой. Это значит, что аномалии везде положительные, будет теплее климатических значений, — заявил Вильфанд.
По его мнению, долгий период аномально теплой погоды завершится в конце рабочей недели.
– В центре европейской России просто чудо. Во вторник-среду температура будет соответствовать концу августа. Преимущественно будет без осадков. Можно называть этот период поздним бабьим летом или настоящей золотой осенью, — сказал Вильфанд.
Так, в Тульской области на текущей неделе дневная температура воздуха ожидается от +16°С до +19°С. С пятницы в регион придет похолодание.
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