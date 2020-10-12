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В Центральную Россию вернется бабье лето

В Центральную Россию вернется бабье лето

По прогнозам синоптиков, вся вторая декада октября будет теплой.

По всей России ожидается аномально теплая погода, об этом в интервью РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
 
– Вся вторая декада октября на всей территории нашей страны будет теплой. Это значит, что аномалии везде положительные, будет теплее климатических значений, — заявил Вильфанд.
 
По его мнению, долгий период аномально теплой погоды завершится в конце рабочей недели.
 

– В центре европейской России просто чудо. Во вторник-среду температура будет соответствовать концу августа. Преимущественно будет без осадков. Можно называть этот период поздним бабьим летом или настоящей золотой осенью, — сказал Вильфанд.

Так, в Тульской области на текущей неделе дневная температура воздуха ожидается от +16°С до +19°С. С пятницы в регион придет похолодание. 

 

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:55 +3
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