В Центральную Россию вернется бабье лето

По прогнозам синоптиков, вся вторая декада октября будет теплой.

По всей России ожидается аномально теплая погода, об этом в интервью РИА « Новости » сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

– Вся вторая декада октября на всей территории нашей страны будет теплой. Это значит, что аномалии везде положительные, будет теплее климатических значений, — заявил Вильфанд.

По его мнению, долгий период аномально теплой погоды завершится в конце рабочей недели.