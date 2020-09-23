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Тульский «Арсенал» победил «Салют» после серии пенальти
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Тульский «Арсенал» победил «Салют» после серии пенальти

В основное время командам удалось забить по одному голу с разницей в две минуты.

В Белгороде завершился матч элитного группового раунда Кубка России между местным «Салютом» и тульским «Арсеналом». Первый тайм закончился нулевым счётом. На 62-й минуте первый мяч забил канонир Владислав Пантелеев.

Правда, через две минуты «Салют» отыгрался – Бурыкин вышел один на один с Шамовым и обставил нашего голкипера. До конца основного времени тулякам не удалось реализоваться, впрочем, у «Салют» голевых моментов тоже не было.

Исход матча решила серия пенальти. Первым пробил в ворота «Салюта» Кирилл Комбаров. Бурыкин сравнял счёт. Затем мяч в ворота белгородского клуба отправил Горан Чаушич. «Салют» тут же отыгрался – забил Семейкин.

Ещё по одному мячу за свои команды забили Пантелеев и Дектев. Егор Шамов дважды спас ворота «Арсенала», а точку в игре поставил Ковалёв, отправив в ворота хозяев последний мяч в серии пенальти.

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