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Из-за остановки насоса Шатск частично остался без воды

Из-за остановки насоса Шатск частично остался без воды

До окончания ремонтных работ в поселке организована раздача питьевой воды.

Из-за аварии на водонасосной станции в поселке Шатск нарушено холодное водоснабжение. Нарушение подачи воды произошло около 10 часов утра. 

Возможных причин остановки глубинного насоса две: засор механизмов насоса и короткое замыкание. Точная причина будет понятна только после подъема механизма из шахты. 

Как пояснил глава администрации Пролетарского округа Сергей Шестаков, сегодня на месте аварии работал 14-тонный кран, но его мощности не хватило, чтобы достать насос и не повредить его. Поэтому работы будут продолжены завтра – к шахте доставят 25-тонный кран. После подъема механизма он будет промыт и установлен снова, либо, при неисправности, отремонтирован или заменен.

До окончания ремонтных работ в поселке организована раздача питьевой воды. 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:25 0
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