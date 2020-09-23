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В День города для гостей Тулы организуют 4500 парковочных мест

В День города для гостей Тулы организуют 4500 парковочных мест

Все парковки будут расположены в непосредственной близости от праздничных площадок.

В субботу, 26 сентября, Тула отпразднует День города и 500-летие Тульского кремля. Ожидается наплыв туристов из других регионов. Для них будут организованы парковочные пространства. Парковки расположены поблизости от мест проведения праздника.

Бесплатно оставить машину можно будет около Городского концертного зала, ТЦ «Макси», ТЦ «Утюг», на улицах Советской, Жуковского, Тургеневской, Пирогова, на парковках между улицами Союзной и Благовещенской.

Всего в Советском, Центральном и Пролетарском округах будет организовано 4500 парковочных мест. Их подробное расположение смотрите на карте в нашей галерее.

Галерея
Бесплатные парковки на День города 2020, Фото: 1
Бесплатные парковки на День города 2020, Фото: 2
Бесплатные парковки на День города 2020, Фото: 3
Бесплатные парковки на День города 2020, Фото: 4
Бесплатные парковки на День города 2020, Фото: 5
Бесплатные парковки на День города 2020, Фото: 6
Бесплатные парковки на День города 2020, Фото: 7
Бесплатные парковки на День города 2020, Фото: 8
Бесплатные парковки на День города 2020, Фото: 9
Бесплатные парковки на День города 2020, Фото: 10
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