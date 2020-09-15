«Зенит» – «Арсенал»: сенсации не случилось

Текст Сергея Малютина. Фото пресс-службы "Зенита".

Поездка «Арсенала» в гости к лидеру чемпионата, по мнению большинства специалистов, не сулила тульской команде положительного исхода. Одним из главных аргументов были серьезные трудности туляков в линии атаки.

За время паузы команду покинул главный дриблер оружейников Даниил Лесовой, а получивший травму еще в матче с «Химками» Евгений Луценко к игре с питерцами был не готов. Следовательно, Сергею Подпалому предстояло сделать нелегкий выбор между Романом Минаевым и Эвансом Кангвой. В итоге главный тренер место нападающего доверил замбийцу. Изменения претерпела и линия обороны. Роль центральных защитников исполнило трио Бауэр — Беляев — Бурлак, слева и справа им должны были помогать Ковалев и Громыко.

Стартовый отрезок встречи многих удивил. «Арсенал» при всех своих трудностях в составе хорошо контролировал мяч, спокойно доходил до штрафной именитых хозяев и в целом чувствовал себя комфортно. В свою очередь, петербуржцы атаковали через фланги, регулярно забрасывали мяч на Дзюбу, но как таковых моментов не создавали. Излишняя вольготность «Зенита» где-то даже усыпляла бдительность, и на 25-й минуте хозяева отличились голом. Круговой подхватил мяч в центре поля, дошел до штрафной, пробил, Нигматуллин отбил сложный мяч в сторону, к несчастью для нашего вратаря, точно на ногу набегавшему Мостовому. Андрей не промахнулся — 0:1.

Пропущенный мяч ввел туляков в ступор. Чем еще раз и воспользовался чемпион. Малком сделал передачу в центр штрафной, где Дзюба выдержал линию офсайда, а далее после изящной паузы отправил мяч в нижний угол ворот. Но даже не сам гол удивил многих, а то, что туляки очень легко дали себе забить.

Остаток тайма питерцы играли в свое удовольствие, имели несколько хороших моментов, а туляки судорожно ждали перерыв, чтобы хоть что-то изменить.

Разговор в раздевалке и быстрая работа над ошибками изменили ход матча во втором тайме. После перерыва команда вышла более заряженной, стала регулярно доходить до чужой штрафной и вполне могла сотворить сенсацию.

Ключевыми в этом плане стали две замены. На 58-й минуте Хлусевич и Громыко отправились отдыхать, а вместо них вышли Пантелеев и Сокол.

На 60-й минуте Артём удачно принял мяч в штрафной, покатил на Ковалева, и тот потрясающим ударом с угла штрафной отправил мяч в сетку ворот Кержакова — 1:2.

Теперь уже «Зенит» находился в нокдауне. Сразу после гола Кингс мощно пробил из-за пределов штрафной, «снаряд» прошел рядом со штангой. Спустя несколько минут уже старший брат Кангва проверил вратаря хозяев, но безрезультатно.

А вот на 74-й минуте все должно было перевернуться с ног на голову, и «Арсенал» обязан был наказывать соперника за расслабленность. Ткачев и Пантелеев вывалились по центру на Кержакова, Владислав замахнулся, но Барриос каким-то чудом в подкате помешал туляку пробить.

Питерцы услышали тревожный звоночек и вновь взвинтили темп, забив в концовке еще один мяч. Автором которого стал Александр Ерохин — 1:3.

Несмотря на счет, матч оставил двоякое впечатление. С одной стороны, «Арсенал» закономерно уступил чемпиону, а с другой… Если бы оружейники с первых минут матча играли, как во втором тайме, то всё могло повернуться в другую сторону.

Выводов по этой встрече можно сделать несколько. Команде нужно усиление в атаку, рассчитывать только на одного Евгения Луценко это глупо и не прагматично. Требует стабильности оборона, причем это в первую очередь касается стартовых сочетаний. За семь туров мы увидели минимум пять разных связок защитников. Но самое главное — «Арсеналу» необходимо начинать играть на максимуме с первых минут, а не ждать пока им забьют.

«Зенит» — «Арсенал» — 3:1

14 сентября. Санкт-Петербург. «Газпром Арена», 21559 зрителей. Судьи Павел Кукуян (Сочи), Дмитрий Сафьян (Москва), Александр Богданов (Верея).

Голы: Мостовой (25, 1:0), Дзюба (31, 2:0), Ковалев (60, 2:1), Ерохин (87, 3:1).

«Зенит»: Кержаков, Караваев (Терентьев, 90), Круговой, Дуглас, Ловрен, Оздоев, Мостовой (Сутормин, 84), Барриос, Дзюба (Ригони, 90), Азмун (Жирков, 77), Малком (Ерохин, 84).

«Арсенал»: Нигматуллин, Хлусевич (Сокол, 57), Бурлак, Беляев, Бауэр, Ковалев, Ткачев (Минаев, 87), Костадинов, К. Кангва, Громыко (Пантелеев, 57), Э. Кангва (Аджоев, 90+).

Предупреждения: Бурлак (21), Барриос (37), Хлусевич (45), Ткачев (79).

Удары (в створ): 22 (5, 1 — штанга) — 14 (4). Угловые: 5 — 3. Голевые моменты: 4 — 3.