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В Тульской области в ДТП с микроавтобусом и легковушкой пострадали три человека

В Тульской области в ДТП с микроавтобусом и легковушкой пострадали три человека

Автоавария произошла на 3-м километре автодороги Болохово — Шварц.

Накануне вечером в Киреевском районе столкнулись легковой автомобиль Ravon Nexia и микроавтобус Iveko 3240. Предполагается, что на 3-м километре автодороги Болохово — Шварц 56-летний водитель легковушки совершил выезд на полосу встречного движения, что и стало причиной автоаварии.
 
В результате происшествия пострадали виновник ДТП, его 21-летний пассажир и 54-летний водитель микроавтобуса. В региональной Госавтоинспекции отметили, что в момент происшествия микроавтобус не был связан с перевозкой по маршруту и следовал без пассажиров.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:17 +1
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Тульская областьКиреевский район

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