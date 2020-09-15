В Тульской области в ДТП с микроавтобусом и легковушкой пострадали три человека
Автоавария произошла на 3-м километре автодороги Болохово — Шварц.
Накануне вечером в Киреевском районе столкнулись легковой автомобиль Ravon Nexia и микроавтобус Iveko 3240. Предполагается, что на 3-м километре автодороги Болохово — Шварц 56-летний водитель легковушки совершил выезд на полосу встречного движения, что и стало причиной автоаварии.
В результате происшествия пострадали виновник ДТП, его 21-летний пассажир и 54-летний водитель микроавтобуса. В региональной Госавтоинспекции отметили, что в момент происшествия микроавтобус не был связан с перевозкой по маршруту и следовал без пассажиров.
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