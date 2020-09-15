В Тульской области в ДТП с микроавтобусом и легковушкой пострадали три человека

Накануне вечером в Киреевском районе столкнулись легковой автомобиль Ravon Nexia и микроавтобус Iveko 3240. Предполагается, что на 3-м километре автодороги Болохово — Шварц 56-летний водитель легковушки совершил выезд на полосу встречного движения, что и стало причиной автоаварии.

В результате происшествия пострадали виновник ДТП, его 21-летний пассажир и 54-летний водитель микроавтобуса. В региональной Госавтоинспекции отметили, что в момент происшествия микроавтобус не был связан с перевозкой по маршруту и следовал без пассажиров.