Волейбольная «Тулица» одержала вторую победу подряд в Кубке России

В рамках предварительного этапа тулячки сыграли с курской командой «ЮЗГУ-Атом».

Волейболистки «Тулицы» продолжают успешно выступать в предварительном этапе Кубка России.

10 сентября они сыграли с курским клубом «ЮЗГУ-Атом» и одержали вторую победу подряд с безоговорочным счётом 3:0.

Первая партия завершилась со счётом 25:22, во второй тулячки значительно оторвались – 25:16, и в третьей окончательно добили соперников с разницей в два мяча – 26:24.

Напомним, накануне «Тулица» с таким же счётом одержала победу над нижегородской «Спартой».