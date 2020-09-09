Волейболистки «Тулицы» разгромили нижегородскую «Спарту»

В предварительном этапе Кубка России все три партии остались за тулячками.

Волейбольная «Тулица» успешно выступила в предварительном этапе Кубка России. Первым соперником тульской команды стала «Спарта» из Нижнего Новгорода.

Все три партии оказались насыщенными и заставили спортсменок побороться за победу. Первая завершилась со счётом 26:24 в пользу «Тулицы», вторую тулячки выиграли со счётом 28:26, третью – 25:18.