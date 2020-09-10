Где в Туле отключат электроэнергию 11 сентября
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. Штыковая, 45, 41, 43, 47, 49-а,
- ул. Комсомольская, 20,
- ул. Металлургов, 51, 55, 55-а, 49, 49-в, 47-а, 49-б, 51-а, 53, 55-б, 59,
- ул. Колетвинова, 1-а, 3, 5, 7, 6,
- пер. 1-й Парковый, 1-19 (нечётн.), 4-24 (чётн.),
- ул. Вересаева, 24, 26, 118-128 (чётн.), 116 к. 1, 116 к. 2, 116 к. 3,
- ул. Первомайская, 15 к. 1, 15 к. 2, 15 к. 3, 17-31 (нечётн.),
- ул. Галкина, 4, 4-а, 4-б, 4-в, 6,
- ул. Луначарского, 8, 8-а, 10-б,
- Демидовская плотина, 1-а, 1-б,
- п. Южный: ул. Шахтёрская, 1, 3,
- пр-д Шахтёрский, 9, 4,
- п. Победы: ул. Кирпичная, 1-15,
- ул. Мичурина, 19, 21,
- ул. Октябрьская, 10, 11, 12,
- ул. Фрунзе, 9, 10,
- ул. Автомобилистов, 12, 18, 10, 6-а,
- п. Старо-Овсянниково, 54-70 (чётн.), 71, 62-а, 15-37 (нечётн.).
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