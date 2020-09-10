новости
новости
Регистрация
Тульские легкоатлеты привезли 7 медалей с Чемпионата России
На фото Екатерина Реньжина

Тульские легкоатлеты привезли 7 медалей с Чемпионата России

Соревнования прошли в Челябинске. Туляки взяли два золота, серебро и четыре бронзы.

Тульские спортсмены успешно выступили на Чемпионате России, который состоялся в Челябинске. Кристина Хорошева одержала безоговорочную победу в забеге на 100 метров, преодолев дистанцию за 11,66 секунд.

Бронзу получила Анастасия Волкова с результатом 24,58 секунды. Владислав Шемулинкин и Артём Рожнов разделили 4 и 5 места с одинаковым временем  – 10,82 с.

В забеге на 200 метров Кристина Хорошева взяла второе золото, пробежав дистанцию за 23,66 секунды. Александр Ефимов завоевал серебро с результатом в 21,32 секунду.

Екатерина Реньжина получила бронзу (результат – 24,24 секунды). Ещё одну бронзу на той же дистанции получила Анастасия Волкова (24,58 секунды). Также бронзовым призером стал Владислав Шемулинкин (21,5 секунда).

Алексей Дорофеев занял четвёртое место на дистанции в 5000 метров. Он преодолел это расстояние за 14 минут и 6,76 секунд.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 20:50 +3
Другие статьи по темам
Событие
Чемпионат России по легкой атлетикелегкая атлетикабегсоревнованиятульские спортсменытульские легкоатлеты
Место
ТулаЧелябинск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Волейбольная «Тулица» одержала вторую победу подряд в Кубке России
Волейбольная «Тулица» одержала вторую победу подряд в Кубке России
В Тульской области задержали беглого осужденного, которого искали 14 лет
В Тульской области задержали беглого осужденного, которого искали 14 лет
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.