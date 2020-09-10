Тульские легкоатлеты привезли 7 медалей с Чемпионата России

На фото Екатерина Реньжина

Соревнования прошли в Челябинске. Туляки взяли два золота, серебро и четыре бронзы.

Тульские спортсмены успешно выступили на Чемпионате России, который состоялся в Челябинске. Кристина Хорошева одержала безоговорочную победу в забеге на 100 метров, преодолев дистанцию за 11,66 секунд.

Бронзу получила Анастасия Волкова с результатом 24,58 секунды. Владислав Шемулинкин и Артём Рожнов разделили 4 и 5 места с одинаковым временем – 10,82 с.

В забеге на 200 метров Кристина Хорошева взяла второе золото, пробежав дистанцию за 23,66 секунды. Александр Ефимов завоевал серебро с результатом в 21,32 секунду.

Екатерина Реньжина получила бронзу (результат – 24,24 секунды). Ещё одну бронзу на той же дистанции получила Анастасия Волкова (24,58 секунды). Также бронзовым призером стал Владислав Шемулинкин (21,5 секунда).

Алексей Дорофеев занял четвёртое место на дистанции в 5000 метров. Он преодолел это расстояние за 14 минут и 6,76 секунд.