Нападающий «Арсенала» Евгений Луценко получил вызов в сборную России
33-летний футболист дебютирует в играх за национальную команду.
Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Cослан Джанаев («ФК «Сочи»), Антон Шунин («Динамо» Москва).
Защитники: Георгий Джикия («Спартак» Москва), Вячеслав Караваев («Зенит» Санкт-Петербург), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Роман Нойштедтер (без клуба), Сергей Петров, Егор Сорокин (оба — «Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва),
Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак» Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако» Франция), Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук (оба — «Локомотив» Москва), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону), Далер Кузяев (без клуба).
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Николай Комличенко («Динамо» Москва), Евгений Луценко («Арсенал» Тула), Федор Смолов («Локомотив» Москва).