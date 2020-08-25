Нападающий «Арсенала» Евгений Луценко получил вызов в сборную России

Фото пресс-службы «Арсенала».

Российский футбольный союз рассказал, какие игроки вызваны в сборную для подготовки к матчам с Сербией и Венгрией. Среди этих футболистов нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко. Для 33-летнего форварда это будет дебют в играх за национальную команду. Напомним, в прошлом сезоне РПЛ Луценко забил 15 голов.

Российская сборная сыграет с Сербией 3 сентября в Москве и 6 сентября с Венгрией в Будапеште.