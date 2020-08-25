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Нападающий «Арсенала» Евгений Луценко получил вызов в сборную России
Фото пресс-службы «Арсенала».

Нападающий «Арсенала» Евгений Луценко получил вызов в сборную России

33-летний футболист дебютирует в играх за национальную команду.

Российский футбольный союз рассказал, какие игроки вызваны в сборную для подготовки к матчам с Сербией и Венгрией. Среди этих футболистов нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко. Для 33-летнего форварда это будет дебют в играх за национальную команду. Напомним, в прошлом сезоне РПЛ Луценко забил 15 голов.
 
Российская сборная сыграет с Сербией 3 сентября в Москве и 6 сентября с Венгрией в Будапеште.
полный список вызванных футболистов

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Cослан Джанаев («ФК «Сочи»), Антон Шунин («Динамо» Москва).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак» Москва), Вячеслав Караваев («Зенит» Санкт-Петербург), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Роман Нойштедтер (без клуба), Сергей Петров, Егор Сорокин (оба — «Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва),

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак» Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако» Франция), Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук (оба — «Локомотив» Москва), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону), Далер Кузяев (без клуба).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Николай Комличенко («Динамо» Москва), Евгений Луценко («Арсенал» Тула), Федор Смолов («Локомотив» Москва).

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:07 +4
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