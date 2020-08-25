Жильцы дома в Пролетарском округе неделю сидят без газа и горячей воды

Газ во втором подъезде дома № 21/7 по ул. М. Мазая отключили еще 19 августа, сославшись на утечку. С тех пор жители не могут приготовить еду и живут без горячей воды: в доме газовые колонки, а газ «отрубили» везде — и в плитах, и в водонагревателях.

Видимо, о том, каково это — жить без газа и горячей воды, в их управляющей компании не знают. Или знать не хотят. Телефоны там не работают, дозвониться до УК невозможно.

Вот как прокомментировали ситуацию в АО «Тулагоргаз»:

– При выполнении планового технического осмотра внутридомового газового оборудования специалистами АО «Тулагоргаз» были выявлены неустранимые утечки газа на внутридомовом газовом оборудовании, отнесенном к общему имуществу дома, в подъезде № 2.

В целях безопасности газоснабжение в подъезде было приостановлено. Для возобновления подачи газа необходимы ремонтные работы.

Между АО «Тулагоргаз» и ООО «Стройуслугасервис», в управлении которого находится данный дом, заключен договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования.

Руководству ООО «Стройуслугасервис» было направлено письмо с предложением организовать работы по восстановлению газоснабжения.

Кроме того, обязательным условием для возобновления подачи газа является предоставление в адрес АО «Тулагоргаз» актов об исправности дымовых и вентиляционных каналов. Управляющая компания предоставила ряд некорректно заполненных актов за июль и август, в которых не указаны дата проведения проверки и номера квартир, где проверка не проводилась в связи с отсутствием доступа.

Также на протяжении длительного времени отсутствует доступ в квартиру № 10 для проверки газового оборудования и принятия мер к возобновлению подачи газа. Согласно законодательству, обеспечение доступа в жилые помещения для проверки газовых приборов возложено на управляющую компанию.

Ситуация осложнена тем, что дом сейчас находится в стадии перехода из одной управляющей компании (ООО «Стройуслугасервис») в другую («Темп»).

– Под управлением УК «Темп» дом будет с 1 сентября, — рассказал Myslo Геннадий Анисимов, гендиректор управляющей компании, в которую переходит дом.

О ситуации с газом в доме № 21/7 по ул. М. Мазая знают и в администрации округа, и в Государственной жилищной инспекции. Но пока все только руками разводят.

Почему-то заложниками ситуации стали именно жители, которые ничего никогда не нарушали и вовремя платили по счетам. Сколько им еще сидеть без газа и горячей воды, нормальной еды, приготовленной не в микроволновке?!