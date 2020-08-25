Жильцы дома в Пролетарском округе неделю сидят без газа и горячей воды
По словам газовиков, всему виной – управляющая компания.
Газ во втором подъезде дома № 21/7 по ул. М. Мазая отключили еще 19 августа, сославшись на утечку. С тех пор жители не могут приготовить еду и живут без горячей воды: в доме газовые колонки, а газ «отрубили» везде — и в плитах, и в водонагревателях.
Видимо, о том, каково это — жить без газа и горячей воды, в их управляющей компании не знают. Или знать не хотят. Телефоны там не работают, дозвониться до УК невозможно.
Вот как прокомментировали ситуацию в АО «Тулагоргаз»:
– При выполнении планового технического осмотра внутридомового газового оборудования специалистами АО «Тулагоргаз» были выявлены неустранимые утечки газа на внутридомовом газовом оборудовании, отнесенном к общему имуществу дома, в подъезде № 2.
В целях безопасности газоснабжение в подъезде было приостановлено. Для возобновления подачи газа необходимы ремонтные работы.
Руководству ООО «Стройуслугасервис» было направлено письмо с предложением организовать работы по восстановлению газоснабжения.
Кроме того, обязательным условием для возобновления подачи газа является предоставление в адрес АО «Тулагоргаз» актов об исправности дымовых и вентиляционных каналов. Управляющая компания предоставила ряд некорректно заполненных актов за июль и август, в которых не указаны дата проведения проверки и номера квартир, где проверка не проводилась в связи с отсутствием доступа.
Также на протяжении длительного времени отсутствует доступ в квартиру № 10 для проверки газового оборудования и принятия мер к возобновлению подачи газа. Согласно законодательству, обеспечение доступа в жилые помещения для проверки газовых приборов возложено на управляющую компанию.
Ситуация осложнена тем, что дом сейчас находится в стадии перехода из одной управляющей компании (ООО «Стройуслугасервис») в другую («Темп»).
– Под управлением УК «Темп» дом будет с 1 сентября, — рассказал Myslo Геннадий Анисимов, гендиректор управляющей компании, в которую переходит дом.
Myslo просит прокуратуру Тульской области разобраться в ситуации и привлечь к ответственности всех виновных в этой ситуации. Отключение жизненно важного ресурса на целую неделю (а это как минимум) остаться безнаказанным не должно.