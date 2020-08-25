В Тульской области сотрудники ДПС помогли ребенку с сильным кровотечением

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Инспекторы сопроводили машину, в которой отец вез пострадавшего в больницу.

Рано утром 24 августа к экипажу ДПС, который нес службу в районе 324-го км трассы М-4 «Дон» (Ефремовский район), подъехал автомобиль. Водитель сказал инспекторам, что в машине находится его сын, у которого сильное кровотечение из порезанной руки, и ему нужна срочная медицинская помощь.

«Сотрудники ДПС приняли решение сопроводить автомобиль до ближайшей больницы. Благодаря помощи полицейских, ребенка удалось передать медикам в кратчайшие сроки, что позволило быстро оказать ему необходимую помощь и минимизировать последствия травмы», — сообщила пресс-служба УМВД России по Тульской области.