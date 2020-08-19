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Туляков приглашают на ночную дискотеку 90-х под живую музыку группы «Игра»

Туляков приглашают на ночную дискотеку 90-х под живую музыку группы «Игра»

26 сентября на сцене Тульского Рок-клуба «М2» выступит музыкальный коллектив «Игра».

Группа «ИГРА» удивительным образом передает атмосферу 80-90-х и характер исполнения песен группы «КИНО», которая в те годы звучала в каждом дворе.
 

На своих концертах с удовольствием вместе с залом разделяют то общее, что у них есть — любовь и привязанность к легендарному музыканту, автору и исполнителю всех своих песен, живущему в наших сердцах художнику, чье имя для них не пустой звук. С огромной благодарностью и глубоким уважением к их автору. Вологда, Дзержинск, Рязань, Калуга, Тверь, Орёл, Обнинск, Иваново, Смоленск, Нижний Новгород, Сочи, Адлер, Ногинск, Орехово-Зуево, Ликино-Дулево, Раменское, Зеленоград, Одинцово, Щёлково, Балашика, Сергиев-Посад, Дмитров, Тула, Тольятти, Самара, Санкт-Петербург, Москва не по наслышке знают, как это может быть.
 
Виктор Цой неповторим и группа «ИГРА» не пытается его копировать. Она лишь поёт его песни для всех желающих вместо трека CD-плеера послушать их живое исполнение. Всё это делается во славу и память легенды русского рока Виктора Цоя. Ведь человек жив, пока его помнят. От концерта к концерту группа «ИГРА» подтверждает, что песни Виктора Цоя и группы «КИНО» живы.
 
Музыканты группы «ИГРА» участвовали в проекте «Киномания», а некоторые из них играли на одной сцене с легендарным гитаристом группы «КИНО» Юрием Каспаряном.

 

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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00
 
Вс.: выходной
 
Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00
 
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Автор: Владимир Сундуков
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