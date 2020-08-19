Туляков приглашают на ночную дискотеку 90-х под живую музыку группы «Игра»

Группа «ИГРА» удивительным образом передает атмосферу 80-90-х и характер исполнения песен группы «КИНО», которая в те годы звучала в каждом дворе.

На своих концертах с удовольствием вместе с залом разделяют то общее, что у них есть — любовь и привязанность к легендарному музыканту, автору и исполнителю всех своих песен, живущему в наших сердцах художнику, чье имя для них не пустой звук. С огромной благодарностью и глубоким уважением к их автору. Вологда, Дзержинск, Рязань, Калуга, Тверь, Орёл, Обнинск, Иваново, Смоленск, Нижний Новгород, Сочи, Адлер, Ногинск, Орехово-Зуево, Ликино-Дулево, Раменское, Зеленоград, Одинцово, Щёлково, Балашика, Сергиев-Посад, Дмитров, Тула, Тольятти, Самара, Санкт-Петербург, Москва не по наслышке знают, как это может быть.

Виктор Цой неповторим и группа «ИГРА» не пытается его копировать. Она лишь поёт его песни для всех желающих вместо трека CD-плеера послушать их живое исполнение. Всё это делается во славу и память легенды русского рока Виктора Цоя. Ведь человек жив, пока его помнят. От концерта к концерту группа «ИГРА» подтверждает, что песни Виктора Цоя и группы «КИНО» живы.

Музыканты группы «ИГРА» участвовали в проекте «Киномания», а некоторые из них играли на одной сцене с легендарным гитаристом группы «КИНО» Юрием Каспаряном.

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной