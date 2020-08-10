В Туле стартовала продажа абонементов на матчи «Арсенала»

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Тульский «Арсенал» сообщает о старте продаж абонементов на домашние игры нового сезона. Абонемент дает право посетить 14 матчей «Арсенала» в РПЛ, а также матчи Кубка России (до 1/8 финала включительно).

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора ограничение на посещение матчей сохранится – зрителей будут размещать с соблюдением социальной дистанции. Доступ на трибуну – строго в масках и перчатках, приобрести которые можно в клубном магазине.