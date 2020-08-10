Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"
В Туле стартовала продажа абонементов на матчи «Арсенала»
Болельщики смогут посетить 14 игр в РПЛ и матчи Кубка России.
Тульский «Арсенал» сообщает о старте продаж абонементов на домашние игры нового сезона. Абонемент дает право посетить 14 матчей «Арсенала» в РПЛ, а также матчи Кубка России (до 1/8 финала включительно).
В соответствии с требованиями Роспотребнадзора ограничение на посещение матчей сохранится – зрителей будут размещать с соблюдением социальной дистанции. Доступ на трибуну – строго в масках и перчатках, приобрести которые можно в клубном магазине.
Время работы касс Центрального стадиона «Арсенал»: с 10 по 12 августа, с 13.00 до 19.00.
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