новости
новости
Регистрация
Где в Туле отключат свет 11 августа

Где в Туле отключат свет 11 августа

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Токарева, 38-46 (чётн.),
  • ул. Галкина, 224-266 (чётн.), 205-237 (нечётн.), 272,
  • ул. Железнодорожная, 11-14, 7-а,
  • ул. Каляева, 1-11 (нечётн.),
  • ул. Октябрьская, 145-201 (нечётн.),
  • ул. Марата, 26,
  • ул. Плеханова, 56,
  • ул. Кирова, 19, 21, 23, 23-в, 23-а,
  • ул. Декабристов, 77-93 (нечётн.), 110-124 (чётн.),
  • ул. Патронная, 66-84 (чётн.), 69-а-85 (нечётн.),
  • ул. Калинина, 139, 110, 143,
  • пер. Патронный,
  • ул. Каракозова, 29-64, 70, 71, 69, 68,
  • ул. Серова, 8, 10, 12, 6,
  • ул. Кирова, 162-а, 133,
  • Тополиный пр-д,
  • Соловьиный пр-д,
  • ул. Лесная опушка,
  • ул. Маргелова, 62, 65,
  • Калужское шоссе, 2-б, 2-в,
  • п. Комарки: ул. Комарская, 1, 2, 3, 3-а, 8, 9, 9-а; 1-6 Комарские проезды,
  • пос. Октябрьский: 8-й пр-д, 54-74 (чётн.), 45-61 (нечётн.), 54-а,
  • 9-й пр-д, 58-66 (чётн.), 67-75 (нечётн.), 58-а,
  • 10-й пр-д, 76, 91,
  • 11-й пр-д, 88,
  • ул. Капитана Громова, 7-17 (нечётн.), 10-34 (чётн.),
  • п. Ново-Скуратово, 1-а, ул. Октябрьская, 1-10,
  • ул. Железнодорожная, 1-10,
  • 1-й пр-д, 1-8,
  • п. Басово-Прудный: ул. Центральная.
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 21:45 +2
Другие статьи по темам
Событие
отключение электроэнергиигде в Туле отключат светплановые отключения электричестваотключение света
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле стартовала продажа абонементов на матчи «Арсенала»
В Туле стартовала продажа абонементов на матчи «Арсенала»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.