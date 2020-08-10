Где в Туле отключат свет 11 августа
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:
- ул. Токарева, 38-46 (чётн.),
- ул. Галкина, 224-266 (чётн.), 205-237 (нечётн.), 272,
- ул. Железнодорожная, 11-14, 7-а,
- ул. Каляева, 1-11 (нечётн.),
- ул. Октябрьская, 145-201 (нечётн.),
- ул. Марата, 26,
- ул. Плеханова, 56,
- ул. Кирова, 19, 21, 23, 23-в, 23-а,
- ул. Декабристов, 77-93 (нечётн.), 110-124 (чётн.),
- ул. Патронная, 66-84 (чётн.), 69-а-85 (нечётн.),
- ул. Калинина, 139, 110, 143,
- пер. Патронный,
- ул. Каракозова, 29-64, 70, 71, 69, 68,
- ул. Серова, 8, 10, 12, 6,
- ул. Кирова, 162-а, 133,
- Тополиный пр-д,
- Соловьиный пр-д,
- ул. Лесная опушка,
- ул. Маргелова, 62, 65,
- Калужское шоссе, 2-б, 2-в,
- п. Комарки: ул. Комарская, 1, 2, 3, 3-а, 8, 9, 9-а; 1-6 Комарские проезды,
- пос. Октябрьский: 8-й пр-д, 54-74 (чётн.), 45-61 (нечётн.), 54-а,
- 9-й пр-д, 58-66 (чётн.), 67-75 (нечётн.), 58-а,
- 10-й пр-д, 76, 91,
- 11-й пр-д, 88,
- ул. Капитана Громова, 7-17 (нечётн.), 10-34 (чётн.),
- п. Ново-Скуратово, 1-а, ул. Октябрьская, 1-10,
- ул. Железнодорожная, 1-10,
- 1-й пр-д, 1-8,
- п. Басово-Прудный: ул. Центральная.
Другие статьи по темам
Событие
Место