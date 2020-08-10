Где в Туле отключат свет 11 августа

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

ул. Токарева, 38-46 (чётн.),

ул. Галкина, 224-266 (чётн.), 205-237 (нечётн.), 272,

ул. Железнодорожная, 11-14, 7-а,

ул. Каляева, 1-11 (нечётн.),

ул. Октябрьская, 145-201 (нечётн.),

ул. Марата, 26,

ул. Плеханова, 56,

ул. Кирова, 19, 21, 23, 23-в, 23-а,

ул. Декабристов, 77-93 (нечётн.), 110-124 (чётн.),

ул. Патронная, 66-84 (чётн.), 69-а-85 (нечётн.),

ул. Калинина, 139, 110, 143,

пер. Патронный,

ул. Каракозова, 29-64, 70, 71, 69, 68,

ул. Серова, 8, 10, 12, 6,

ул. Кирова, 162-а, 133,

Тополиный пр-д,

Соловьиный пр-д,

ул. Лесная опушка,

ул. Маргелова, 62, 65,

Калужское шоссе, 2-б, 2-в,

п. Комарки: ул. Комарская, 1, 2, 3, 3-а, 8, 9, 9-а; 1-6 Комарские проезды,

пос. Октябрьский: 8-й пр-д, 54-74 (чётн.), 45-61 (нечётн.), 54-а,

9-й пр-д, 58-66 (чётн.), 67-75 (нечётн.), 58-а,

10-й пр-д, 76, 91,

11-й пр-д, 88,

ул. Капитана Громова, 7-17 (нечётн.), 10-34 (чётн.),

п. Ново-Скуратово, 1-а, ул. Октябрьская, 1-10,

ул. Железнодорожная, 1-10,

1-й пр-д, 1-8,

п. Басово-Прудный: ул. Центральная.